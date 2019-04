Bendt Bendtsen: Danmark har mistet den grønne førertrøje

Han skal således være ny bestyrelsesformand for interesseorganisationen Synergi, som er stiftet af virksomhederne Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool.

Synergi arbejder for en mere effektiv brug af energien i både industrien og de danske hjem.

- Jeg har i Bruxelles været med til at tegne den europæiske energi- og klimapolitik, specielt inden for energieffektivitet. Og jeg ser frem til at fortsætte arbejdet hjemme i Danmark, siger Bendt Bendtsen.

Officielt bliver Bendt Bendtsen indstillet til posten som formand på en generalforsamling i slutningen af maj.

Han mener, at Danmark har et stort stykke arbejde foran sig, når det gælder den grønne politik.

- Danmark er ved at falde af på den. Vi har i mange år haft den grønne førertrøje, men det har vi ikke mere.

- Jeg vil sørge for, at den til enhver tid siddende regering i Danmark sørger for at implementere den lovgivning, man har sagt ja til i Bruxelles, siger Bendtsen.

Den grønne omstilling i Danmark har brug for et "boost", lyder det fra den kommende formand i Synergi.

Et af Synergis overordnede mål er at sikre, at omstillingen til et samfund uafhængigt af fossile brændsler ikke bliver for dyr for danskerne.

Danmark bryster sig af at være langt fremme, når det gælder grøn energi. Men det er ikke kun der, fokus skal ligge ifølge Bendt Bendtsen.

- Det hjælper ikke noget, at vi kun fokuserer på at producere grøn energi. Det skal vi selvfølgelig også.

- Men vi skal også sørge for at bruge den energi, vi har, meget, meget bedre. Det skal jeg hjælpe de her virksomheder med at få mere på dagsordenen, siger Bendt Bendtsen.