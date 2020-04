Behov for virtuel kommunikation får Snapchat til at vokse

For fjerde kvartal sidste år var tallet 218 millioner brugere.

Brugere over hele verden har i stigende grad anvendt Snapchat til at kommunikere med venner og familie, mens brugen af spil gennem appen også er steget.

Virksomhedens omsætning steg 44 procent i første kvartal til 462 millioner dollar. Analytikere havde forventet en omsætning på knap 429 millioner dollar i første kvartal.

Snapchat tjener hovedsagligt penge ved at sælge reklamer gennem tjenesten.

Virksomheden melder, at højere indtægter i de første to måneder af kvartalet udlignede den lavere vækst i marts. Det skyldtes, at annoncører begyndte at stramme deres marketingbudgetter, da adskillige butikker er lukket som følge af pandemien.

Små og mellemstore virksomheder er blevet hårdt ramt i løbet af pandemien. Men de repræsenterer en mindre del af Snaps annoncører, hvilket har bidraget til at beskytte indtægterne, siger forretningschef Jeremi Gorman.

Fremover vil Snap have endnu større fokus på spil, hvilket forventes at blive yderligere efterspurgt af folk, der sidder hjemme, oplyser virksomheden.

Snap melder desuden, at det ikke vil give sin sædvanlige prognose for det næste kvartal på grund af usikkerheden forårsaget af coronavirus.