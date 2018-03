Behersket børsåbning i Danmark trods truende handelskrig

Den amerikanske præsident, Donald Trump, varslede torsdag indførsel af importtakster på import fra Kina på op til 60 milliarder kroner.

Han forklarede beslutningen med, at "USA har mistet millioner af job til Kina", som landet har et handelsunderskud på 504 milliarder dollar, svarende til 3050 milliarder kroner, over for.

- Det er det største underskud for noget land i verdenshistorien. Det er ude af kontrol, konstaterer han.

Det kinesiske handelsministerium svarede tilbage med en meddelelse om, at Kina ikke var bange for en handelskrig.

- Kina håber ikke at lande i en handelskrig, men er ikke bange for at engagere sig i en, lyder det fra ministeriet.

De kinesiske myndigheder offentliggjorde fredag dansk tid en plan om at indføre straftold på amerikanske varer på tre milliarder dollar.

Disse tæller blandt andet en told på 25 procent på import af svinekød og 15 procent på stålrør, skriver nyhedsbureauet dpa.

Torsdag blev EU og seks andre lande midlertidigt undtaget for den varslede toldstigning på stål og aluminium.