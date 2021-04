Bavarians vaccine viser tegn på beskyttelse mod nye varianter

Her har en analyse vist, at vaccinen danner antistoffer, der er 50 gange højere end personer, som har været smittet med coronavirus.

- Vi er glade for at bekræfte vores covid-19-vaccines stærke antistofrespons mod nye og mere bekymrende varianter af virusset, siger topchef Paul Chaplin i meddelelsen.

Trods de positive resultater med vaccinen fra Bavarian Nordic, der er udviklet af forskere fra Københavns Universitet, er der meget langt til, at den kan blive blive taget i brug.

Når man udvikler medicin, skal det testes på mennesker i tre faser - 1, 2 og 3.

Bavarian Nordic er i øjeblikket i gang med at teste vaccinen på mennesker i et fase 1-forsøg og har planlagt at starte et fase 2-forsøg inden udgangen af juni.

Selskabet er på jagt efter penge, der skal finansiere et eventuelt fase 3-forsøg, som altså er sidste skridt, inden vaccinen potentielt kan blive godkendt.

Bavarian Nordic har udtalt, at vaccinen, hvis alt klapper, kan komme i produktionen næste år.

Dermed er det danske selskab meget langt efter frontgruppen inden for udviklingen af coronavacciner.

I EU er der godkendt fire vacciner til brug. Derudover er der ifølge WHO mere end 250 projekter i verden, hvor virksomheder eller for eksempel universiteter forsøger at udvikle en vaccine.

Omkring en tredjedel af vaccinerne er i gang med at blive testet på mennesker.