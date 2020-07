Bavarian Nordic sikrer sig retten til mulig coronavaccine

Teknologien kaldes "capsid virus like particle" eller vlp. Den er udviklet af AdaptVac, der er et joint venture med udgangspunkt på Københavns Universitet.

Universitetet og biotekselskabet indgik i maj en foreløbig aftale. Men nu er de enedes om, hvor meget AdaptVac skal have for de kommercielle rettigheder til salg af en eventuel vaccine.

Når man får de kommercielle rettigheder, betyder det groft sagt, at man står for salget af et produkt, som der er patent på. Dermed har ingen andre mulighed for at sælge og tjene penge på det.

I første omgang betaler Bavarian Nordic fire millioner euro - svarende til små 30 millioner kroner - for at få rettighederne.

Men ifølge en meddelelse til fondsbørsen fra Bavarian Nordic indeholder aftalen også, at biotekselskabet vil "forestå den videre kliniske udvikling, produktion samt kommercialisering".

Hvis teknologien bliver et hit, vil AdaptVac få royalties samt betalinger, når salget når bestemte milepæle.

Ifølge Bavarian Nordic har de første test af teknologien vist positive resultater som en vaccinekandidat mod covid-19. Det er den sygdom, man kan få af smitte med coronavirus.

Her har vaccinekandidater fremkaldt høje niveauer af antistoffer, som kan nedkæmpe coronavirusset.

Når en vaccine skal udvikles, skal den testes for effekt og mulige bivirkninger, inden kan den godkendes af myndighederne til brug. Derfor skal vaccinekandidaten nu gennem en række kliniske test.

De forventes ifølge Bavarian Nordic at begynde i efteråret. Resultaterne vil så være kendt til foråret.

Bavarian Nordic forventer at kunne opnå en godkendelse inden for 12 til 18 måneder.

Den potentielle vaccine er langtfra den eneste, der er under udvikling.

Der er stor konkurrence om at komme først og stærkest ind på markedet for en vaccine - og for den sags skyld også en behandling - af covid-19, da begge ventes at være et marked med ordrer for milliarder af kroner.