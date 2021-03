Bauhaus overvejer rettens vej for at få åbnet byggemarkeder

De fleste af kædens byggemarkeder er nemlig så store, at de er ramt af et krav om tidsbestilling for at få lov til at genåbne.

Ifølge kædens administrerende direktør i Danmark, Mads Jørgensen, er kæden den eneste aktør i branchen, som reelt er nedlukket.

Kædens advokater er derfor ved at undersøge, om regeringens beslutning er i strid med principperne om ligebehandling i dansk ret.

Han har samtidig sendt et brev til erhvervsminister Simon Kollerup (S) for at få ham til at genoverveje beslutningen.

- Det er stærkt konkurrenceforvridende. Jeg mister omsætning og indtjening hver eneste dag i forhold til resten af branchen, siger Mads Jørgensen.

Foruden et krav om tidsbestilling skal butikker over 5000 kvadratmeter også sikre mere plads til de kunder, de lukker ind, end mindre butikker.

Butikkerne skal sørge for 250 kvadratmeter per kunde, hvilket betyder, at en butik på 5000 kvadratmeter kan lukke 20 kunder ind ad gangen.

Kvadratmeterkravet er mere end ti gange så stort som det, butikker mellem 2000 og 4999 kvadratmeter skal leve op til for at få lov til at åbne.

De skal kun sikre 20 kvadratmeter på kunder. Det betyder, at en butik på 4000 kvadratmeter kan have 200 kunder.

- Vi kan på en åbningsdag ikke nå at håndtere det antal kunder, der gerne vil besøge vores varehuse. Så vi mister ret mange kunder hver eneste dag.

- Rent retfærdig bør vi jo ikke være dårligere stillet end en butik, der er lidt mindre, mener Mads Jørgensen.

Foruden brevet, der også er stillet til statsminister Mette Frederiksen (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S), har Mads Jørgensen også søgt om aktindsigt i de vurderinger, som ligger bag regeringens beslutningen.

Bauhaus vil selvfølgelig rette sig efter reglerne, understreger direktøren.

- Hvis jeg kan få dokumenteret de beregninger, der ligger bag det her, reagerer vi selvfølgelig forsvarligt og retter os efter det.

- Men enhver med sund logik kan jo godt regne ud, at jo færre kvadratmeter, alle kunder har at boltre sig på, det må give et større smittetryk end det omvendte, siger Mads Jørgensen.

Bauhaus' advokat undersøger også, om der er tale om et ekspropriativt indgreb - hvor myndigheder overtager privat ejendom - som giver adgang til erstatning for mistet omsætning.

Ifølge Bauhaus-direktøren er lignende sager i Tyskland blevet underkendt og kendt stridige med landets grundlov.