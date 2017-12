Baselkomité anbefaler strammere krav til banker og realkredit

Det var i forvejen ventet, at anbefalingerne kunne komme til at ramme de danske realkreditinstitutter.

Komitéen meddeler da også, at den globale standard for regulering af banker fremover vil indeholde krav om et såkaldt outputgulv, også kaldet et gulvkrav, på 72,5 procent, som tvinger realkreditinstitutterne til at polstre sig yderligere.

Et gulvkrav er et minimumsloft for, hvor risikabelt et udlån må være. De nye krav betyder, at de store banker og realkreditinstitutter skal holde på flere penge som en sikkerhed, når de låner penge ud.

Finans Danmark, bankernes interesseorganisation, er imod indførelsen af et gulvkrav. Organisationen frygter, at det kan ramme realkreditinstitutternes kunder.

- Et gulv på 72,5 procent er fortsat en meget stor mundfuld for danske kreditinstitutter, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

- Det er naturligvis bedre end det frygtede gulv på 80. Men det vil stadig medføre en betydelig milliardregning, som kan ramme kunderne og gå ud over væksten herhjemme.

En arbejdsgruppe under Erhvervsministeriet har tidligere vurderet, at et gulvkrav på 72,5 procent kan koste realkreditinstitutterne 78 milliarder kroner i polstring.

Baselkomitéen har ingen juridisk magt.

I stedet er det EU-institutionerne, der skal tage stilling til og lovgive på baggrund af anbefalingerne. Komitéen selv kalder de nye anbefalinger for en revidering af Basel 3, mens de i branchen kaldes for Basel 4.