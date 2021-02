Se billedserie Henrik Lars Eriksen skiftede en tilværelse som bankmand ud med livet som selvstændig. Det var en god idé. Foto: Jens Wollesen

Bankmanden skiftede pengene ud med biobrændsel

Erhverv - 02. februar 2021 kl. 14:02 Kontakt redaktionen

Tekst: Bjarne Stenbæk

Foto: Jens Wollesen

Fra sit domicil lige uden for Sorø kan Henrik Lars Eriksen i dag se tilbage på, at den idé, han og en partner fik i 2012, i den grad viste sig bæredygtig.

- Jeg havde været bankmand i mange år både i Danske Bank, Bank Trelleborg og Sparekassen Sjælland, men jeg ville gerne prøve noget andet, siger Henrik Eriksen.

- Da jeg stoppede i spare kassen, åbnede jeg Dansk Biosalg sammen med en partner. Ham har jeg siden købt ud. Træpiller, briketter og brænde så ud til at vokse sig til et stort forretningsområde, og den spådom viste sig at komme til at holde stik.

- I begyndelsen arbejdede jeg ved siden af som sælger i et vinfirma, men det varede ikke så længe, så kunne forretnings-idéen bære. Jeg importerer træpiller og træ fra Sverige, men i øjeblikket forhandler jeg også med leverandører fra Ukraine. Her er prisen markant lavere, end vi er vant til - men varerne skal transporteres langt, og jeg har jo også klimaet at tage hensyn til, så nu må vi se.

Gazelle Fra begyndelsen måtte Dansk Biosalg, der lagde ud som et I/S, men siden 2015 har været et ApS., købe sig til distributionen, men sådan er det ikke længere. Faktisk er der nu bygget en vognmands-virksomhed på - også med den bagtanke, at virksomheden skal have flere ben at stå på.

- Jeg har i dag otte store lastbiler og fire varebiler på 3500 kilo, fortæller Henrik Eriksen.

- Så udover at distribuere træpiller, briketter og brænde, løser jeg også opgaver for andre. Blandt andet kører jeg fast med et par biler for CH Interfrugt - når altså ikke coronaen har sat en stopper for den aktivitet.

Nok er Sorø-virksomheden som de fleste andre ramt af pandemien, men derudover går det ret godt. I 2020 kom Dansk Biosalg således med på Børsens liste over gazelle-virksomheder.

- Det går jeg nu ikke så højt op i, siger Henrik Eriksen.

- Jeg er bedst til at være ydmyg. Mit mål er at drive en sund og god forretning. Coronaen rammer også os, men jeg skal nok klare den. Jeg har som bankmand lært at lægge to og to sammen, og både livet som bankmand og min gamle far har lært mig, at det er klogt at have lidt på kistebunden til dårlige tider.

Og det er der blevet mulighed for via en omsætning, der i de senere år har ligget på 16-20 millioner kroner, og godt nok begyndte Henrik Eriksen på fritidsplan sammen med en partner, men i dag giver Dansk Biosalg arbejde til 15 ansatte.

Ny aktivitet Lige nu er pillefyr fortsat en stor spiller på opvarmnings-markedet, men Henrik Lars Eriksen er godt klar over, at salget af træpiller over den næste årrække må ventes at falde.

- Der er kommet varmepumper, som spiller en større og større rolle, og der er også andre opvarmningsformer, så det må vi forvente får negativ indflydelse på salget af træpiller, siger han - men det får ham alligevel ikke til at ryste på hånden.

- Nej, tværtimod. Jeg er i gang med at sætte næste projekt i søen. Det skal være med til at udvikle virksomheden yderligere, fortsætter han.

- Jeg har netop ansat en lastvognsmekaniker. Han skal servicere mine egne last- og varebiler, og så skal han stå i spidsen for opbygningen af et lastvogns-værksted. Jeg er nu på udkig efter et sted, hvor vi kan etablere værkstedet. Jeg ved jo, hvor dyrt det er at sende en lastbil på værksted. Den pris kan vi godt matche, så sådan et værksted er næste skud på stammen. Man skal nemlig aldrig lægge alle æggene i én kurv.