Bankkundernes opsparinger er rekordstore

- Det er mildt sagt lidt specielt, at danskernes opsparing skyder i vejret, samtidig med at vi har en dyb økonomisk krise, siger Kristian Skriver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv, som er en af Danmarks største erhvervsorganisationer.

I marts 2021 havde de danske husholdninger 1023 milliarder kroner stående i banken, viser nye tal fra Nationalbanken. Det er en stigning på 59 milliarder kroner fra marts sidste år, hvor tallet lå på 964 milliarder kroner.

Det svarer til, at hver voksne dansker i gennemsnit har 218.000 kroner på bankkontoen.

Det er bredt i befolkningen, at opsparingerne er steget, da lønningerne generelt er steget.

Opsparingerne når dermed et rekordhøjt niveau ifølge Kristian Skriver. Det er bemærkelsesværdigt, fordi vi er midt i en økonomisk krise.

Han peger som en forklaring på de store opsparinger, at flere selskaber har udbetalt udbytte til deres aktionærer i slutningen af marts, og der er udbetalt indefrosne feriepenge for at stimulere økonomien.

Samtidig har coronarestriktionerne lagt en dæmper på blandt andet danskernes restaurant- og cafévaner, så pengene i stedet er blevet brugt på opsparingerne i stedet.

- En del af forklaringen er, at danskerne over det seneste år grundlæggende haft svært ved at bruge penge, siger han.

For manges vedkommende er der en regning forbundet med at have penge stående i banken på grund af negative renter, som flere banker nu kræver for store indlån.

- Det gør, at man ikke får det her specielt store afkast på opsparinger, da det koster penge at have penge stående i banken, siger han.