En del danskere vil i banken opleve at skulle betale negative renter for at have tilpas store indlån. (Arkivfoto)

Bankindlån for over 100 milliarder er ramt af negativ rente

De danske borgere har langt over 100 milliarder kroner stående i banken, som der skal betales negative renter af.

Det viser en opgørelse fra Nationalbanken.

Ifølge opgørelsen har der i oktober skullet betales negative renter for 13,4 procent af de danske privatkunders indlån. Det er de penge, som kunder kan vælge at have stående i deres bank.

De 13,4 procent svarer ifølge Nationalbanken til indlån for cirka 136 milliarder kroner. Det er cirka 100 milliarder kroner mere end ved den seneste opgørelse for februar 2020.

Nationalbanken gør opmærksom på, at selv om tallene er fra oktober, så er der sket meget siden.

En stor del af de danske banker har nemlig fra årsskiftet sænket grænsen for, hvornår privatkunder skal betale negative renter for deres indlån.

Eksempelvis har Nordea, Nykredit Bank og Danske Bank alle fra januar ændret grænsen til 250.000 kroner.

Før var grænsen for de tre banker enten det tredobbelte eller det seksdobbelte.

Nationalbanken forventer, at de lavere beløbsgrænser vil medføre et betydeligt større indlån med negative renter end i oktober.

- Data for fordelingen af private danskeres indlån ved indgangen til 2020 antyder, at indlån med negativ rente er mere end fordoblet siden oktober 2020, skriver Nationalbanken i forbindelse med sin opgørelse.

Årsagen til, at banker har indført negative renter for privatkunders indlån, er, at det koster dem at have penge stående i Nationalbanken, der er bankernes bank. Her er renterne nemlig negative.

Derfor vælger bankerne at sende regningen videre til en del af kunderne med mange penge på kontoen.

Opgørelsen fra Nationalbanken viser også, at de danske privatkunder ved udgangen af 2020 i alt havde indlån for 1010 milliarder kroner. Det var en stigning på 50 milliarder kroner set over hele året.

Siden oktober, hvor indlånet indtil videre toppede, har privatkunderne dog nedbragt deres indlån med knap 12 milliarder kroner.