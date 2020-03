Banker lover afdragsfrihed og henstand på danskernes lån

Hjælpen vil blandt andet ske gennem adgang til statsgaranterede lån for virksomheder, tilbud om afdragsfrihed, henstand for privatkunders lån eller hjælp med kassekreditter.

Det skal ske på rimelige vilkår, der samlet set ikke forringer kundens økonomiske situation, lyder det i pressemeddelelsen.

Erklæringerne indebærer derudover at, bankerne i lyset af den alvorlige situation genovervejer deres udbyttebetalinger.

- Under finanskrisen holdt samfundet hånden under bankerne. Nu er vi i en coronakrise, og her skal bankerne holde hånden under samfundet.

- Under gode, sunde virksomheder og danskere, der er kommet i klemme. Det mener jeg også, at de har en forpligtelse til at gøre, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Regeringen har lavet fælleserklæringen med Finans Danmark, der repræsenterer den finansielle sektor i Danmark, herunder bankerne.

- Det er en helt naturlig del af vores samfundsopgave at træde til og understøtte de sunde privatkunder og virksomheder, som er økonomisk ramt af coronaepidemien. Derfor har vi også meget tidligt i udbruddet meddelt, at vi stod klar med hjælp, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

- Med denne fælles erklæring giver banker og realkreditinstitutter et yderligere håndslag på at hjælpe sunde kunder, som er midlertidigt hårdt ramt.

Erklæringen gælder frem til denne sommer, oplyser Finans Danmark.

Forud for fælleserklæringen har flere banker allerede tilbudt en hjælpende hånd til deres kunder.

Eksempelvis har Danske Bank, der er landets største bank, tilbudt forhøjet kassekredit og øget låneramme til sunde virksomheder.

Danske Bank har også tilbudt, at privatkunder, der er berørt af coronakrisen, kan udskyde afdrag på boliglån og billån.