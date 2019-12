Banker: Alderstjek på betalingskort kan let omgås til tobakskøb

Alderskontrol på betalingskort er ikke den rette løsning til at forhindre, at teenagere kan købe alkohol og tobak, selv om de er under aldersgrænserne.

Han mener, at det stadig vil være muligt at omgå reglerne, og at alderskontrol samtidig vil have en række uheldige konsekvenser.

- De unge vil fortsat have mulighed for at betale med kontanter, og de kan låne betalingskort af andre unge over 18 år, hvilket kan øge den generelle risiko for misbrug med betalingskort, når kort og koder udlånes, siger han i en skriftlig kommentar.

De Samvirkende Købmænd har mandag foreslået, at butikker skal kunne lave alderskontrol via betalingskort.

Forslaget har været fremme tidligere. Men købmændene ser det give god mening som et supplement til den handlingsplan for tobak, som Folketinget blev enige om i sidste uge.

Alderskontrollen vil betyde, at kortet automatisk bliver afvist, hvis køberen er for ung til at købe tobak eller øl, oddskuponer eller pornoblade.

Hvis betalingskortet skal kunne bruges til at validere alder, kræver det opbakning fra både Nets og bankerne.

Nets, der blandt andet står bag Dankortet, er med på idéen og vil gerne levere den tekniske løsning. Men for at det skal blive virkelighed, skal bankerne med på vognen, da Nets ikke har data om folks alder.

Nets oplyser, at man fortsat er i dialog med bankerne om at kunne finde en løsning.

Finans Danmark mener, at forslaget vil medføre besvær for de fleste og kun gavne få.

Blandt andet fordi alle vil skulle give samtykke til banken, før personlig data må behandles.

Derudover peger Michael Busk-Jepsen på, at en sådan løsning vil kunne medføre mindre konkurrence på markedet for betalinger.

Finans Danmark mener, at det er butikkernes ansvar at sikre, at unge ikke kan købe alkohol eller cigaretter, hvis de ikke er gamle nok.

- Løsningen må fortsat være, at de unge skal fremvise legitimation, og at personalet i detailhandlen skal sikre sig, at det er korrekt. Og hvis de er i tvivl - at afvise købet, siger Michael Busk-Jepsen i en kommentar.