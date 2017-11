Bankdirektøren slagtede sparegrisen

Men ikke nok med skolehængepartiet, så ser han heller ikke sig selv som rollemodel, når han bliver spurgt om sine første ture i banken for at få sat penge ind på børneopsparingen. Der går flere sekunder og et langtrukkent »jah-eee-jaah«, inden han får ordene frem:

- Hvis alle nu lukker ørerne, så var jeg nok typen, der havde sådan en sparegris, så hvis der lå penge i den, var jeg mega dygtig med en kniv til at få den der femkrone gravet ud til Piratos, erkender den nu fremadstormende bankdirektør, der ikke var bleg for at tjene penge.

- Jeg kan opnå noget ved at være viljefast. Jeg har lige lært at svømme. Det tog to år. Jeg var ude at ro kajak og faldt i vandet. Det var ved at gå rigtig galt. Jeg havde ikke indset, at det var fornuftigt, at jeg kunne svømme. Det lærte jeg på den hårde måde.