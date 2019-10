Bang & Olufsens direktør ønskede selv at gå

Det fortæller Ole Andersen, der er bestyrelsesformand for selskabet, som tirsdag har ansat svenskeren Kristian Teär som ny topchef.

Det var Henrik Clausens eget ønske at stoppe som administrerende direktør for Bang & Olufsen.

- Henrik Clausen har et par gange inden for det seneste halve års tid indikeret til mig, at han ikke så sig selv som en langsigtet direktør.

- Det må vi som bestyrelse forholde os til, og det har vi gjort, siger Ole Andersen.

B&O har siden december sidste år tre gange nedjusteret forventningerne, og aktiekursen er faldet omtrent 75 procent i samme periode. Men ifølge Ole Andersen var det ikke et tema at fyre Henrik Clausen, inden han selv kom med ønsket om at skifte.

Da Henrik Clausen blev ansat i 2016, var det dog som en langsigtet løsning.

- Det er det som udgangspunkt altid, når man ansætter en direktør, men man kan også diskutere, hvad langsigtet er. Han har været her siden 2016, og det har været nogle hårde år, hvilket kan have spillet ind på Henriks beslutning, siger han.

Ole Andersen ønsker ikke at kommentere processen om at finde den nye direktør.

Kristian Teär fortæller dog selv, at han havde den første samtale i løbet af sommeren.

Ifølge Ole Andersen er der på den korte bane ingen ændringer i Bang & Olufsens strategi.

- Det her direktørskift skal ske så udramatisk som muligt. Vi har en strategi, som Henrik Clausen har været med til at udvikle, og den kører videre.

- B&O er i dag i en lang bedre forfatning end for fem og ti år siden. Vi har været udfordret med distributionen de seneste kvartaler, men produkterne og brandet er stærkt, siger han.

Flere analytikere har løbende spekuleret i, at Bang & Olufsen er for lille en spiller til at klare sig på sigt. Det vil Ole Andersen ikke gå ind i.

- Jeg ejer ikke Bang & Olufsen. Vi driver virksomheden, som om den står alene, og hvis der så kommer nogen og vil købe den, så må vi forholde os til det, siger Ole Andersen.