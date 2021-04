Bang & Olufsen øger salg og vender stort minus til overskud

Et nyligt lanceret tv har været med til at øge salget hos B&O, der får et spinkelt overskud i tredje kvartal.

Vintermånederne har budt på et højere salg af højttalere og tv hos Bang & Olufsen, der har vendt sidste års underskud til et positivt resultat.

Salget steg med 16 procent til 698 millioner kroner i tredje kvartal. Det dækker månederne december, januar og februar.

Det viser regnskabet fra B&O, der er kendt for elektronikprodukter til hjemmet i den høje prisklasse.

Selskabet fremhæver blandt andet et godt salg af et nyt tv kaldet Beovision Contour, der blev lanceret i slutningen af 2020.

Bang & Olufsens fysiske butikker har været ramt af coronanedlukninger flere steder i verden.

Selskabet har til gengæld mere end fordoblet sit salg på nettet, men det udgør samlet kun omkring fem procent af salget.

Det højere salg har medvirket til at sikre et overskud på 13 millioner kroner mod et minus på 275 millioner kroner i samme periode sidste år.

Det dårlige resultat sidste år skyldtes dog primært en nedskrivning relateret til en udskudt skattebetaling.

Det er andet kvartal i træk med overskud for B&O, der forinden havde halvandet år i træk med underskud i hvert kvartalsregnskab.

Administrerende direktør Kristian Teär er tilfreds med, at Bang & Olufsen har fået skabt bedre resultater i forretningen.

- De fremskridt, vi gjorde i kvartalet, understreger, at vores strategi virker.

- Vi har stadig meget arbejde foran os, og covid-19 vil også påvirke vores forretning i fjerde kvartal.

- Men vi er fortsat på rette spor i forhold til at levere på forventningerne til finansåret, siger han i en kommentar til regnskabet.

For hele det nuværende regnskabsår venter Bang & Olufsen et salg på 2,3-2,5 milliarder kroner.

Samtidig ventes driftsresultatet før engangsposter at ende mellem et minus på 50 millioner kroner og et overskud på 25 millioner kroner.

På nuværende tidspunkt - efter ni måneder af regnskabsåret - viser den post et overskud på 23 millioner kroner.