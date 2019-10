Bagmanden bag de rekordlave renter takker af

Den nu 72-årige Mario Draghi, som for otte år siden afløste Jean-Claude Trichet som øverste chef i ECB, tiltrådte langtfra på noget nemt tidspunkt.

Økonomien i Europa var i knæ på grund af finanskrisen, og samtidig var euroen alvorligt svækket, hvilket svækkede flere landes konkurrenceevne.

Derfor vil man også særligt huske ham for at redde euroen, da det så sværest ud, siger chefanalytiker Søren V. Kristensen fra Sydbank.

- I en meget berømt tale sagde han, at ECB var parat til at gøre, "whatever it takes" for at redde euroen. Det må man sige, han har gjort, forklarer han.

Analytikeren peger også på, at Draghi vil blive husket for at have indført en relativt ekstrem pengepolitik i Europa med meget store obligationsopkøb og ikke mindst negative renter.

- ECB er fortsat den eneste af de rigtigt store centralbanker i verden, som har indført det. Og det var Draghi, der stod for at indføre det i ECB og i Europa, siger Søren V. Kristensen.

De negative renter har været med til at presse renterne herhjemme langt ned, og i Danmark har det eksempelvis ført til, at man har set realkreditlån med negative renter.

Mens de lave renter lige nu kan være opløftende for boligkøberne, så er det ifølge analytikeren ikke til at sige, hvilke konsekvenser de negative renter vil føre med sig på sigt. Det skyldes, at man aldrig tidligere har stået i samme situation.

Når Draghi mandag rydder sit skrivebord i ECB, bliver han afløst af Christine Lagarde. Hun er 63 år, franskmand og nu tidligere chef for Den Internationale Valutafond (IMF).

Søren V. Kristensen vurderer, at hun vil køre videre i nogenlunde samme spor som Draghi. En af hendes udfordringer bliver dog, at hendes forgænger har brugt stort set alle de midler, man kan bruge for at understøtte økonomien.

- Det vil sige, at det godt kan være, at Lagarde kan lave en lillesmule flere lempelser, men langt de fleste af dem har Draghi allerede foretaget.

- Så det er i småtingsafdelingen, det hun kan gøre, siger analytikeren.

Han tilføjer, at Lagardes første opgave bliver at overbevise de andre ledende folk i ECB om, at den pengepolitik, som ECB kører med, er den rigtige.

Flere har nemlig udtrykt uenighed med den linje, Draghi har lagt. Derfor skal Lagarde have dem over på hendes side, hvis hun fortsætter i forgængerens spor.