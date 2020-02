Se billedserie - Vi har mest travlt fra august og frem til 1. december. De fleste køber og spiser bolsjer i vintermånederne, fortæller Carsten Pallesen, som her er i færd med at ilte bolsjemassen på gammeldags manér. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Bager blev bolsjekoger

13. februar 2020
Af Esben Thoby

Vikingeskibe, margueritter og svaner. Fodbolde, gardere og skandinaviske flag.

Motiverne er mange og forskellige på de bolsjer, som spyttes ud på den lille, intime fabrik hos Almuegaarden i Lov. Carsten Pallesen er en af de bolsjekogere, som sørger for, at smag og kvalitet er i top i hver eneste pose.

- Det er lidt ligesom at lege med legoklodser. Det er simpelthen at bygge lag på lag. De skal jo gerne være ens hver gang, men til sidst sidder det hele på rygraden, forklarer Carsten Pallesen.

Det tager omkring en time fra start til slut at producere bolsjerne med motiver. De mere simple, som Kongen af Danmark, Zebra-bolsjer eller Dameskrå, kan klares på mellem 30 og 40 minutter.

Lærer det på stedet Arbejdsdagen starter som regel klokken fem, hvor den første gryde med sukker, glukose og vand sættes over. Når den gigantiske gryde rammer 160 grader, tilsættes smagen, og så er indholdet klar til at komme på et kølebord, hvor farven tilsættes.

- Det er ren kosmetik. Man kunne sagtens lave et helt sort jordbærbolsje, hvis man ønskede, men hjernen forbinder farven med lakrids, så det gør vi selvfølgelig ikke. Vi har opskrifter på samtlige bolsjer, men jeg kan dem alle i hovedet, siger Carsten Pallesen, som har arbejdet på Almuegaarden i 11 år.

Han er oprindeligt uddannet bager og konditor - det er den samme uddannelse i Sverige, hvor han boede med sine forældre det meste af sin barn- og ungdom - men kastede sig ud i bolsjegerningen, da Almuegaar-

den søgte nye medarbejdere.

- Man lærer det på stedet, og det kræver ingen uddannelse. Vi har også et tidligere postbud ansat. Man skal sådan set bare kunne noget med hænderne. Det kræver både finesse men også muskler, da det er tunge ting, vi slæber rundt på.

Bedst når de er varme Efter farven er kommet i sukkermassen, gælder det om at få vippet kanterne op, så bolsjerne ikke bliver hårde og størkner. Der skal arbejdes med en ensartet masse, som tilsættes citronsyre for at fremhæve smagen. Det er jordbærbolsjer, som er på menuen, da avisen er på besøg.

Næste portion sættes til at koge, så den kan stå og hygge sig, mens bolsjerne nu for alvor tager form. Massen iltes på en krog eller ved hjælp af en maskine, som ælter den godt igennem, inden arbejdet med at sætte de forskellige lag sammen påbegyndes. Bolsjemassen formes, klippes over med saks og sættes så sammen igen, indtil Carsten Pallesen har det ønskede resultat.

Derefter gør en maskine resten af arbejdet. Bolsjemassen presses sammen og kører som en lang pølse på et transportbånd, der laves små hakker i den, således at bolsjerne skilles fra hinanden, når de rammer sidste destination - et slags stort trug, hvorfra de i bogstaveligste forstand skovles op.

- Og så smager vi på hver eneste portion for at kvalitetssikre, at de er i orden. Personligt spiser jeg kun bolsjer, når de stadig er varme, for der er de altså allerbedst, siger Carsten Pallesen med et smil.

Derefter begynder processen forfra.

Og når arbejdsdagen er overstået ved 13-tiden, har Almuegaarden produceret mellem 300 og 350 kilo frisklavede bolsjer.