Se billedserie Agnes Katharina Gams firma hedder Smukkehuse, og det er selvfølgelig ikke et tilfælde, for det er netop det, hun gerne vil lave. Hun tegner villaer til private, som har lidt flere penge at gøre godt med, og som ønsker noget andet end et typehus. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr.Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Bæredygtigt og smukt på samme tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bæredygtigt og smukt på samme tid

Erhverv - 13. april 2018 kl. 15:00 Af Petter Becker-Jostes Når man bygger huse, er det ikke længere nok blot at kigge på energiforbruget, når beboerne er flyttet ind. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det mener arkitekt Agnes Katharina Gam og bygningsingeniør Ziya Kart, der begge er selvstændige, men ofte arbejder sammen som partnere. Når de udvikler et hus, handler det om at få design og bæredygtighed til at gå op i en højere enhed, og her skal man tænke på energiforbruget i hele processen, understreger Ziya Kart og nævner mursten som eksempel:

- Man skal tænke energiforbruget fra vugge til grav. Jo længere man graver ned, jo mørkere farve får mursten, så man bruger masser af energi til at fremstille dem, siger Ziya Kart, mens Agnes Katharina Gam supplerer:

- Samtidigt er mursten en effektiv klimaskærm mod vind og vejr, og det står pænt efter mange år. Det gør, at holdbarheden på mursten er meget længere, og derfor kan man forsvare at bruge det, siger arkitekten.

Agnes Katharina Gams firma hedder Smukkehuse, og det er selvfølgelig ikke et tilfælde, for det er netop det, hun gerne vil lave. Hun tegner villaer til private, som har lidt flere penge at gøre godt med, og som ønsker noget andet end et typehus.

- Mit udgangspunkt er den smukke og elegante form med fokus på lys og rum. Jeg går tit ind og leger med flere elementer og samspillet elementerne imellem og giver det et tvist, siger Agnes Katharina Gam og nævner et eksempel fra et hus i Solrød, hvor hun har tegnet tag og gulv som en ramme, mens glasvæggene imellem er drejet en smule i forhold til gulv og tag.

- Det samme gælder et værelse. Du kan lave det som en firkantet kasse med fire vægge, men hvis du i stedet skaber nicher og forskellige loftshøjder, så får du et rart og mere spændende rum, siger hun.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland hvor der i denne uge er et tema om Greve og Solrød.