Bæredygtigt fokus sikrer Novo-topchef pris som årets leder

Det kræver noget særligt at være øverste chef for flere end 40.000 mennesker i 80 lande.

Den opgave klarer han så godt, at han vinder prisen som "Årets Leder" 2020.

Det oplyser organisationen Lederne, som uddeler prisen, i en meddelelse.

Det er særligt to ting, som Lars Fruergaard Jørgensen gør særligt godt, lyder det fra Ledernes formand, Svend Askær.

Askær er sammen med blandt andre Dagbladets Børsens topchef, Bjarne Corydon, en del af juryen, som uddeler prisen.

Det første er, at Lars Fruergaard "excellerer" i at kommunikere et budskab.

- Derudover viser han bæredygtighed i alle dele af sit ledervirke - lige fra fokus på klima og samfundsansvar til at skabe en god kultur på arbejdspladsen med fokus på at udvikle ledere i virksomheden, som kan løfte Novo Nordisks værdier videre, siger formanden i meddelelsen.

Prisen, der siden 2002 blandt andet er gået til topchefer i Lego og Nordea, skal hylde og sætte fokus på ledere, der går forrest.

Den uddeles torsdag i forbindelse med konferencen Ledelsens Dag, som i år er gjort digital på grund af coronaepidemien.

Lars Fruergaard Jørgensen startede i Novo Nordisk for snart 30 år siden. Han har haft flere lederstillinger, inden han i 2017 blev administrerende direktør.

Den 53-årige topchef er stolt over at få prisen.

- God ledelse handler for mig om at kunne definere en strategi og en retning, være god til at forklare den og få organisationen til at følge den.

- Det handler om at få mange til at lykkes, og det får man ved at give noget af sig selv og vise sårbarhed, siger han i meddelelsen.

Ud over hæderen kan Novo-topchefen glæde sig over, at han modtager et maleri af billedkunstneren Torben Gammelgaard.

De andre nominerede til prisen som årets leder var topcheferne for Netto og byggekæden Stark i Danmark, Michael Løve og Britta Korre Stenholt.

Derudover var Connie Astrup-Larsen, topchef i legeredskabsfirmaet Kompan, og Dells direktør for Central- og Østeuropa, Anja Monrad, nomineret.