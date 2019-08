Se billedserie Der er stor efterspørgsel på at bygge bæredygtigt. Det oplever Carsten Toft Boesen, der er direktør i ingeniørvirksomheden Niras. Foto: Jon Norddahl

Bæredygtigt byggeri er eftertragtet

08. august 2019

Af Anne-Mette Rasmussen

Foto: Jon Nordahl

I 2017 brugte Niras i Allerød i Nordsjælland en del ressourcer på at sætte sig ind i FNs 17 verdensmål samt hvad de ville komme til at betyde for virksomhedens konkurrencedygtighed og for dens kunder.

- Vi ville prøve at komme på forkant, så kunderne ikke kom til os , men vi kunne sige til dem: Har I tænkt over hvad verdensmålene betyder for jer, siger Carsten Toft Boesen, der er administrerende direktør hos Niras.

Arbejdet resulterede i, at Niras inddrog verdensmålene i sine strategier, og det var en god beslutning. For siden da har det vist sig, at netop ønsket om at bygge mere bæredygtigt fylder mere og mere hos kunderne.

- Mange af dem var selv opmærksomme på de her verdensmål, og kunderne har som udgangspunkt været rigtig interesserede i at tale om det, fordi de selv var i gang med at forholde sig til verdensmålene. Så responsen har været rigtig god, siger Carsten Toft Boesen, der selv er blevet overrasket over den store interesse.

- Vi bød på en opgave for et datterselskab til en meget stor læskedrik-producent, hvor kravene til, at verdensmålene skulle inddrages, var meget tydelige. Det gennemsyrede alt materialet, og man skulle virkelig redegøre meget grundigt for, hvordan man ville levere på de enkelte mål. Som når man skal forholde sig til en iso-certificering. Det var en meget tydelig del af selskabets positionering. Så man kan sige, at i forbindelse med den opgave gik det fra at være noget, man kunne score ekstra point på at være god til, til at være noget, man slet ikke kunne være med på, hvis ikke man var god til det. Og det er den vej, det kommer til at gå, siger direktøren.

Nu har Niras udviklet et værktøj, der kan måle, hvordan det påvirker et byggeri, hvis man inddrager et eller flere af verdensmålene i det. Redskabet kan regne ud, hvilke verdensmål, der kan være relevante for de enkelte projekter.

- Det er der, vi kommer fra at tale om verdensmålene og bæredygtighed, til at påpege konkrete scenarier. Det er vigtigt, at vi ikke bare taler om det, men at vi også bliver konkrete, og det bliver vi med det her værktøj. Med det kan vi for eksempel måle på, hvor meget CO2 en bygning kan spare i sin levetid ved at blive bygget på en bestemt måde, siger Carsten Toft Boesen og uddyber:

- Hvis man bygger med beton, koster det ret meget energi at fremstille, og beton er svært at genbruge. Hvis man i stedet kunne flytte ind i en brugt bygning og renovere den, sparer man det aftryk, som betonen-fremstillingen sætter. De materialer, man bruger i forbindelse med et byggeri, udgør en meget stor del af byggeriets samlede klimaaftryk. Faktisk så stort, at hvis man sammenligner en eksisterende bygning med en ny bygning med meget lavt energiforbrug på driften, vil der gå lang tid, før den nye bygning er tjent hjem. Fordi man bruger en masse energi på at bygge nyt. Det glemmer man tit.