Bæredygtig uddannelse for alle aldre

De tekniske erhvervsuddannelser på Hillerød Tekniske Skole er ikke kun for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse. En gruppe elever er også ufaglærte over 25 år, der går på skolen for at få opgraderet deres kompetencer.

- At arbejde med kvalitetsuddannelse handler også om, at voksne skal have mulighed for at skabe et grundlag at eksistere på, så vi arbejder tæt sammen med områdets fagforeninger og jobcentre om at opsøge ufaglærte voksne. Så tager vi en snak om deres interesser, hvad de har arbejdet med, og hvad de kunne tænke sig for at lave en plan for, hvordan de kan blive faglærte, fortæller uddannelsesdirektør Tina Steinbrenner.