Både tidsler og roser i erhvervsfremme-oplæg

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har afleveret sit bud på et nyt koncept for landets erhvervsfremme, som sigter mod markant færre aktører, som skal gøre systemet nemmere at overskue for virksomhederne. Samtidig er målet at reducere omkostninger til administration og fjerne overlappende indsatser. Omdrejningspunktet bliver fem erhvervshuse på landsplan og en digital platform.