B.T. åbner redaktioner i Danmarks fire største byer

For at lokke flere betalende abonnenter til åbner B.T. nye redaktioner i de største byer, skriver avisen.

B.T. vil have et større fokus på de største byer i Danmark og trække flere betalende læsere til. Derfor styrker avisen markant sin tilstedeværelse i Aarhus, Aalborg, Odense og København.

Det skriver avisen på sin hjemmeside.

- Det er en meget stor satsning. Men også en satsning vi tror på kan give os endnu et løft. Både journalistisk og kommercielt.

- Vi skal have folk til at tegne nogle abonnementer. Og der er nogle mål for hver enkelt by, men vi skal gerne op og nå 10.000, siger avisens ansvarshavende chefredaktør, Michael Dyrby, til Berlingske om satsningen.

Han siger yderligere, at der er tale om en investering på et "stort, tocifret millionbeløb".

Samlet vil den nye satsning bestå af 32 journalister, hvoraf 28 er nyansatte. De skal bemande en redaktion i hver by bestående af syv journalister og en chef.

Digitale læsere vil kunne vælge deres by og så få målrettet deres indhold til den.

- Vi ændrer også på vores avis. Hver dag udgiver vi fire forskellige udgaver af B.T., der er målrettet København, Aarhus, Aalborg og Odense.

- Hver by sin egen trafikavis. Hver lørdag udgiver vi nu fire forskellige aviser, der på 64 sider har sektioner med nyheder, sport og underholdning fra hver sin by, skriver Michael Dyrby på B.T.

På Twitter kalder avisens politiske redaktør, Anders Leonhard, satsningen for en "medierejse".

Tidligere i år har både Avisen Danmark og Jyllands-Posten varslet, at de vil åbne nye redaktioner ude i landet, der skal komme tættere på læserne i form af mere lokaljournalistik.

- Det er en oplagt opgave for Jyllands-Posten som Danmarks landsdækkende og internationale avis også at satse yderligere på lokaljournalistikken, så vi samlet set kan dække både det nære og det store.

- Din by, dit land, din verden - hos Jyllands-Posten har vi øje for det hele hver dag, sagde Jyllands-Postens ansvarshavende chefredaktør, Jacob Nybroe, her.