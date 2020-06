B&O i ny satsning: Skal udvikle lydprodukter til gaming

- Med vores indtræden i gaming-industrien ønsker vi at gøre, hvad vi gør bedst.

- At levere fremragende lydoplevelser pakket ind i lækkert design og solidt håndværk, siger Christoffer Poulsen, produktchef hos Bang & Olufsen, ifølge Ritzau Finans.

Han tilføjer, at Bang & Olufsen, der traditionelt er kendt for at udvikle tv og højttalere i den dyrere prisklasse, ser et stort kommercielt potentiale inden for gaming.

- Med Xbox mener vi, at vi har fundet den ideelle partner til at realisere det potentiale, siger Christoffer Poulsen.

Ifølge Bang & Olufsen vil produkterne blandt andet få indbygget "Designed for Xbox"-funktionaliteter, som sikrer problemfri forbindelse og en forbedret brugeroplevelse.

Lydprodukterne kommer dog også til at virke til andre maskiner end Xbox-konsollen.

Xbox lancerer sin nyeste spillekonsol, Xbox Series X, i løbet af de sidste tre måneder af i år.

Den skal konkurrere med Sonys Playstation 5, der også lanceres senere i år.

Ifølge Matt Kesselring, chef for spillekonsol-samarbejder hos Xbox, markerer lanceringen af Xbox Series X "en ny epoke inden for gaming".

- Vi er samtidig glade for samarbejdet med Bang & Olufsen, som bringer et helt nyt niveau af gaming-lyd til markedet, til glæde for både Xbox og Bang & Olufsen-fans over hele verden, siger han ifølge Ritzau Finans.

De to selskaber vil på et senere tidspunkt dele flere detaljer om samarbejdet.