B&O-aktionærer godkender plan: Vil hente 400 millioner kroner

Pengene skal bruges til at få selskabet gennem coronakrisen, der har ramt salget af selskabets tv, lydanlæg, højttalere og headsets.

Bang & Olufsens aktionærer har onsdag helt som ventet godkendt, at selskabet henter omkring 400 millioner kroner i aktiemarkedet.

De skal skaffes ved, at der udstedes 81,5 millioner nye aktier, som bliver tilbudt til de eksisterende aktionærer for 5 kroner stykket.

Det er markant billigere end prisen på børsen i København. Her kostede aktien 23,76 kroner, da handlen stoppede onsdag.

De såkaldte tegningsretter - der gør, at aktierne kan købes til prisen - ventes tildelt 10. juni, fremgår det af meddelelsen.

Beslutningen blev truffet på en ekstraordinær virtuel generalforsamling. Her skulle selskabet bruge et ja fra to tredjedele af aktionærerne.

Et ja lå dog allerede i kortene inden generalforsamlingen, da selskabet 12. maj, da planerne blev offentliggjort, fortalte, at en række store aktionærer allerede havde takket ja til at købe nye aktier.

Det gjaldt blandt andet de tre største danske aktionærer - pensionskassen ATP, Chr. Augustinus Fabrikker og Færchfonden.

Derudover har B&O indgået en aftale med sin bank om at kunne trække yderligere 100 millioner kroner på kassekreditten.

Selskabet blev tirsdag ramt af et tragisk dødsfald, da bestyrelsesformand Ole Andersen afgik ved døden af naturlige årsager.

Den 63-årige erhvervsmand har tidligere været bestyrelsesformand hos både Danske Bank og ingredienskoncernen Chr. Hansen.

I stedet blev næstformand Juha Christensen konstitueret som formand, indtil bestyrelsen får mulighed for at konstituere sig.

Det fremgår ikke af onsdagens meddelelse, om han også fremover skal bestride den post.