BEC, der er et andelsselskab, kom ud af 2017 med et underskud på 380 millioner kroner - båret af en nedskrivning på over en halv milliard. Foto: Hans-Jørgen Johansen

BEC leverer blodrødt regnskab

BEC havde i 2017 en omsætning på 1,6 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 15 procent fra 2016. Det hænger blandt andet sammen med, at Nykredit i 2017 flyttede 200.000 bankkunder over på BEC's løsninger.

IT-virksomheden står således for at udvikle og drifte it-opgaver for selskabets ejere og kunder, der tæller 22 af landets banker. Med det set-up er formålet at levere optimale it-løsninger så billigt som muligt. Derfor er bankens mål at være non-profit. Det vidner de senere års regnskaber tydeligt om, hvor årets resultat efter skat har ligget mellem overskud på 11 millioner kroner og tab på 3 millioner kroner.