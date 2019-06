Se billedserie Frank Remmer von Barner fik ideen til at lave el ladcykler, da han blev far og manglede en ordentlig cykel at transportere sønnen rundt i. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

B-Bikes vil have os til at spare bil nummer to

06. juni 2019 Af Tekst: Anders Spanggaard

Det hele begyndte hjemme i 43-årige Frank Remmer von Barners garage, da han var blevet far og manglede en ordentlig cykel at transportere sin søn rundt i. Siden er det gået stærkt. Han har fået et barn mere, og ideen er blevet til virksomheden B-Bikes, som bor i industriområdet Vævergangen i Karlslunde, hvor der nu bliver produceret elektriske ladcykler af mærket TRIBBO. Men står det til Frank Remmer von Barner kommer det til at gå endnu hurtigere.

Han er på udkig efter lokaler, så virksomheden kan udvides, og allerede næste år håber han på at eksportere cykler til minimum otte lande. Senest har han været i Tjekkiet og forhandle med en lokal importør om salg af TRIBBO cyklerne på det tjekkiske marked.

- Jeg drømmer om at få flere til at investere i en ladcykel og droppe bil nummer to. Der er mange fordele ved at vælge en elektrisk ladcykel som dit foretrukne daglige transportmiddel. Jeg er vild med, at du kan blive transporteret rundt på cykel ved hjælp af en elmotor, og du kommer ikke svedig frem til arbejdspladsen, fortæller Frank Remmer von Barner.

Man skal ikke have været sammen med ham i særlig lang tid for at finde ud af, at her er en mand, der brænder for sit projekt. Han drømmer om, at B-Bikes med sine TRIBBO ladcykler med tiden kommer ud i hele verden.

