Avista Greens nye raffinaderi kører godt og tjener penge

Det tog lidt længere tid og kostede lidt flere penge end planlagt at få opført, gennemtestet og idriftsat Avista Greens nye, større og sikrere spildolieraffinaderi i Kalundborg. Anlægget kom i gang med at producere medio august og har fungeret upåklageligt siden. Direktør Leon Sloth Skovbo er stolt over, at anlægget allerede har kørt en hel måned med 100 procents kapacitetsudnyttelse, der svarer til et gennemløb på 100.000 tons spildolie årligt:

- Vi er også rigtig glade for, at vi i oktober præsterede vores første positive driftsresultat i over tre år, siger direktøren, som roser tre tyske ingeniører og teknisk direktør Peter Jonsson og hans driftsteam på over 30 medarbejdere for indsatsen, der har ført til, at Avista Green nu står med et toptunet raffinaderi, som er det mest moderne af sin art i Europa.