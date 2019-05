Avis: Ti tidligere Danske Bank-chefer sigtet i hvidvasksag

De ti er sigtet for overtrædelser i forbindelse med aktiviteterne i Danske Banks estiske filial.

Her flød der ifølge en undersøgelse fra Danske Bank selv op til 1500 milliarder kroner gennem afdelingen fra udenlandske kunder. Størstedelen af beløbet vurderes at være mistænkeligt.

Danske Bank bliver i den forbindelse undersøgt af myndigheder i Danmark, Estland, Frankrig og USA. Banken er sigtet i Frankrig og Danmark.

Berlingske skriver på baggrund af avisens anonyme kilder, at ingen af de sigtede er nuværende eller tidligere medlemmer af bankens bestyrelse.

Bagmandspolitiet ønsker ikke at kommentere Berlingskes oplysninger over for Ritzau. Det afviser ligeledes at kommentere, om der har fundet ransagninger sted.

Heller ikke Danske Bank ønsker at kommentere avisens oplysninger. Bankens pressechef oplyser dog i et skriftligt citat, at banken samarbejder med de myndigheder, der efterforsker sagen.

I forvejen er det kendt, at Bagmandspolitiet har sigtet Danske Bank i hvidvasksagen. Det skete i november sidste år.

I Danske Banks egen advokatundersøgelse blev det afsløret, at ledelsen i banken gentagne gange blev advaret om mistænkelige kunder og alvorlige mangler i forebyggelsen af hvidvask i den estiske filial.

Helt tilbage i 2007 kom der en advarsel fra det estiske finanstilsyn. Og Danske Bank fik også en konkret advarsel fra den russiske centralbank om skatteunddragelse og hvidvask for milliarder af rubler.

Men banken reagerede ikke.

I undersøgelsen skrev advokaterne dog også, at de vurderede, at der ikke var grundlag for at rejse et retligt ansvar mod hverken topchefen eller bestyrelsen.