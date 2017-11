Avis: Børsbank opfordrede OW Bunker til at underspille risiko

Men en stor del af forretningen var spekulation i olieprisen, og det førte til et spektakulært kollaps, konkurs og store tab for investorerne.

OW Bunker blev sendt på børsen som et bundsikkert selskab, der tjente sine penge på at formidle olie til rederier.

Jyllands-Postens digitale erhvervsmedie, Finans.dk, skriver, at mails mellem firmaets finansdirektør og investeringsbanken Carnegie viser, at sidstnævnte opfordrede til at underspille risikoen, da den rådgav OW Bunker om dets børsnotering.

E-mailene er kommet frem som del af store, institutionelle investorers søgsmål mod boet efter OW Bunker.

Korrespondancen er mellem OW Bunkers daværende finansdirektør Morten Skou og Carnegie-chefen Sebastian Hougaard.

I udvekslingen opfordrer Carnegie OW Bunker til at beskrive sig selv som ikke at være et olieselskab og at fortælle, at man ikke var eksponeret mod olieprisen.

Finansdirektøren indvender, at man ikke ville have de overskudsgrader, man havde, hvis ikke man agerede som olieselskab, og at folk med kendskab til branchen vil vide, at man ikke kan tjene penge uden at spekulere.

- Sandt, men vi bør ikke lede investorerne (deres opmærksomhed red.) mod udsvingene i olieprisen som profitskaber. Det vil påvirke værdisætningen (af OW Bunker red.), skriver Sebastian Hougaard.

OW Bunker gik på børsen i marts 2014 med en markedsværdi på 5,9 milliarder kroner. Selskabet blev af sine tidligere ejere og investeringsbankerne beskrevet som enormt stabilt og sikkert.

Allerede november samme år gik OW Bunker dog konkurs, da man havde handlet med meget risikofyldte oliekontrakter. Investorer og nye aktionærer mistede alt.

En stor mængde investorer har efterfølgende sagsøgt OW Bunkers bo, investeringsbankerne bag og kapitalfonden Altor, der ejede selskabet før børsnoteringen.