Mange danskere har været i feriehuse under corona. Det kan ses på det samlede antal overnatninger i branchen i august. (Arkivfoto)

August nærmede sig tiden inden corona i overnatningsbranchen

Sommeren bød på flere overnatninger på landets feriecentre og hoteller end året før. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Der var i juni, juli og august 1,8 millioner flere overnatninger end samme periode året før. Der var i de tre sommermåneder 15,6 millioner overnatninger, hvilket er på niveau med i 2017.

Sammenlignet med 2019 - og sommeren inden at corona ramte - var der dog 1,1 millioner færre overnatninger.

August var ifølge privatøkonom Brian Friis Helmer, Arbejdernes Landsbank, en god måned for den danske overnatningsbranche.

Den tegnede sig for nemlig for et antal overnatninger, som minder om tiden før corona, skriver han i en kommentar.

- Det er dog især campingpladserne, som trækker læsset og oplever fremgang.

- Hoteller og vandrerhjem er stadig milevidt fra deres ståsted før krisen, og som især mangler de udenlandske gæster, siger han.

Restriktioner for rejsende har betydet, at der har manglet udenlandske gæster under corona. Særligt på landets hoteller.

Omvendt har feriecentre og campingpladser altså nydt godt af, at danskerne i høj grad har holdt sig under hjemlige himmelstrøg.

Brian Friis Helmer forventer, at den meget forskelligartede udvikling i branchen vil fortsætte den kommende tid.

Han spår, at især campingpladser og feriehuse vil trække det store læs. Hoteller og vandrerhjem vil gå en fortsat svær tid i møde.

Det skyldes, at det før var corona særligt var hoteller og vandrerhjem, som havde en overvægt af udenlandske gæster.

- Her kan de lempede indrejserestriktioner komme som en hjælpende hånd, da det kan betyde, at flere udenlandske gæster så småt vil begynde at vende retur.

- Omvendt betyder de lempede udrejserestriktioner, at flere danskere kan vælge at rejse udenlands, og det trækker så i modsatte retning, siger han.