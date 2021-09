August var mere rolig i år end de seneste par år for de pengeinstitutter, der giver lån til boligkøb. Det viser tal for pengeinstitutternes egen interesse-organisation, Finans Danmark. (Arkivfoto)

August bød på fald i lånetilbud til boligkøb

Mod slutningen af sommeren har færre bedt deres pengeinstitut om et lån til at købe en bolig end tidligere år.

Der blev i august indhentet færre lånetilbud til boligkøb end samme måned de seneste år. Det viser tal fra Finans Danmark, der er pengeinstitutternes interesseorganisation.

Der blev givet 6160 lånetilbud til boligkøb i august. Det er lavere end august i både 2020 og 2019.

I alt blev der indhentet 16.250 lånetilbud i august. Mange af de lånetilbud, der indhentes, har dog ikke en bolighandel i sigte. Her handler det om at lægge sit eksisterende lån om for at få en mere fordelagtig rente eller lignende.

Også her ses en lavere aktivitet.

- Det samlede antal lånetilbud er på det laveste niveau i 15 måneder, skriver privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer i en analyse.

- Det skyldes, at vi i øjeblikket står i et rentemæssigt vadested, hvor det for langt de fleste boligejere hverken er attraktivt at konvertere op eller ned.

Der har de seneste år været meget lave renter, og derfor mange låntager tidligere benyttet lejligheden til at lægge deres lån om.

Gennem corona-epidemien har det danske boligmarked oplevet prisstigninger, men de seneste måneder har økonomer øjnet en afkøling af det ellers varme boligmarked.

Blandt andet har økonomer peget på, at der over sommeren er blevet handlet færre boliger. Trods opbremsningen har niveauet været højere end tidligere.

Samtidig med at færre boliger skifter ejer, vokser priserne mere roligt end tidligere. De vokser stadig, men ikke i samme hast som tidligere set.

Der har ellers været mærkbare stigninger i priserne. I juli kunne Danmarks Statistik fortælle, at priserne på enfamiliehuse ved udgangen af maj var 14 procent højere end året før.

I samme periode var priserne på ejerlejligheder steget med 12,5 procent.