Jeg tror ikke, at jeg bliver corporate leder igen. Jeg er havnet i de stillinger, fordi andre har set, at ham der har overblik, kan sætte en retning og tale begejstret for en vision, men jeg kan nok bedre lide ideen om at være leder end hverdagen som leder. Og med lederjobbene havde jeg fjernet mig fra det, jeg helst ville - at formidle, så jeg kom frem til, at det var en god ide at justere kursen, siger Mikael Kamber, der tidligere har været adm. direktør og chefredaktør for JydskeVestkysten og mediedirektør i DR.

At være positiv er at være åben

Hvordan modtager og møder du nye ideer, forslag, forandringer og ikke mindst mennesker omkring dig? Forfatter og foredragsholder Mikael Kambers egen personlige utålmodighed, nysgerrighed og videbegærlighed har vist vejen til, hvordan positiv psykologi kan anvendes både i arbejdslivet og privat.

12. august 2021

- Jeg har personligt gennem nogle år haft et naturligt behov for at abejde med mit temperament.

Sådan forklarer forfatter, foredragsholder og nyhedsvært Mikael Kamber årsagen til, at han i mange år passioneret har fordybet sig i positiv psykologi. En passion, der foreløbig er blevet til fire bøger.

Vi møder ham en luftig sommerdag i haven til det sortmalede sommerhus ved Nordkysten, hvor der er udsigt over Kattegat fra toppen af skrænten og blik helt til Sverige, når man ser mod øst. Der er dækket op med både kage og frugt, og familiens unge mennesker har høfligt hilst og så trukket sig tilbage. Det er en god dag, fortæller Mikael Kamber, for hans næste bog nærmer sig sin afslutning med endnu et færdigskrevet kapitel.

Forfatter, foredragsholder, kursusleder og freelance nyhedsvært på TV2.

Uddannet journalist, tidl. mediedirektør i DR og adm. direktør og chefredaktør for Jydske Vestkysten.

Har taget uddannelsen »Certificate in Positive Psychology (CIPP) i USA.

Bøger: »Sur for en sikkerheds skyld? - en guide til kunsten at være livsglad med vilje«, »3 gode ting - du ser det, du ser efter«, »Stærkere - dyrk dine styrker, håndtér dine svagheder« og »Vi er bedst når vi er glade«.

Nyeste foredrag: »Gå dig genial« foregår gående med headset og har dannet grundlag for den kommende bog: »Gå godt«, som udkommer i januar 2022. Kan det virkelig være sandt, at den mand, som de fleste danskere kender som den rolige nyhedsvært med det kølige overblik, virkelig er nødt til at arbejde med sit temperament?

Holdt et spejl op - Fra naturens side er jeg god til at se fejl og påpege fejl. For eksempel som ung journalist til redaktionsmøderne. Hvis jeg syntes, en af de andres idéer var fjollet, så kunne jeg godt finde på at sige det på en ekstrem direkte måde. Men min gode kollega Ole Thisted hjalp mig med at blive et mere ordenligt menneske, fortæller Mikael Kamber om sine første år i mediebranchen.

Hvis Mikael Kamber var gået hårdt til en kollega, så måtte han bagefter, når de to var gået tilbage til deres fælles kontor, stå til regnskab for Ole Thisteds granskende og coachende spørgsmål: »Hvorfor stillede du spørgsmål på den måde, og hvordan tror du, det virkede for den person?«, ville Ole Thisted vide.

- Han holdt et spejl op for mig, og jeg forstod, at vi nødvendigvis ikke altid er, som vi er. Vi har også et valg i forhold til, hvilket menneske, vi gerne vil være. Nogle ting kan vi ikke gøre noget ved, men andre ting har vi selv et ansvar for. Det handler om at være åben og lytte, og det prøvede han at lære mig, siger Mikael Kamber.

Viden og metoder Både i sine bøger og under interviewet understreger Mikael Kamber flere gange, at positiv psykologi ikke handler om at være lalleglad og positiv for en hver pris, men at det er et forskningsområde, der har fundet frem til brugbare metoder, som vi kan lære at bruge.

- Positiv psykologi er ikke en religion eller en ideologi, men det, vi ved, om de faktorer, der bringer mennesker i trivsel, og det er forskningsbaseret viden, understreger han.

Mikael Kamber tog blandt andet fat i metoderne i sine år som ansvarshavende chefredaktør og direktør for avisen JydskeVestkysten, hvor han havde konstateret den tyngende stemning af, at »uanset, hvad vi gør, så vil det gå skidt alligevel«. Han besluttede, at avisen skulle arbejde mere med konstruktive og positive nyheder.

- Min opgave var at motivere og skabe en »Yes, we can«-følelse, og det handler blandt andet om at spørge til og anerkende det, der fungerer, fremfor det, der ikke gør, fordi det, du fokuserer på, får du mere af. Det bliver en selvforstærkende spiral, siger han og vender endnu en gang tilbage til de forestillinger, som han som foredragsholder ofte møder om positiv pyskologi.

- Og nej, det handler ikke om at være blød. Tværtimod. Du skal være hård og kontant, når det er nødvendigt. Det vil sige, du skal vide, hvornår det er nødvendigt at »dyrke karate« ved at sige eller gøre ting kort, hårdt og hurtigt og resten af tiden er det klogere at være lyttende og legesyg, siger han.



Uddannet i USA Mikael Kamber har i mange år opsøgt viden og litteratur om teorierne bag positiv psykologi. I 2013 blev det til hans første bog »Vi er bedst, når vi er glade«. På et tidspunkt hørte han om muligheden for at blive certificeret i positiv psykologi ved at tage en et-årig uddannelse hos Dr. Tal Ben-Shahar, Wholebeing Institute i USA og besluttede sig for at tage den uddannelse. Det var i 2017.

- Det blev lidt af en livechanger. Det gik op for mig, at det her holder jeg aldrig op med at beskæftige mig med, fordi det handler om alle de store spørgsmål. Hvad er formålet med, at vi er her? Og hvad kan jeg gøre med det, der er mig givet?



Husk at sige tak Når de store spørgsmål bliver en del af hverdagen, så handler det om at være opmærksom på, at intet af det vi gør, er uden effekt på andre. Derfor er det så vigtigt at være opmærksom på det, man sender ud også som ledere, lyder det videre.

- Personerne i ens virksomhed eller organisation er ikke bare en funktion men en gave. Ledelse er at kende mennesker og interessere sig for mennesker. At tale med dem. Sige godmorgen og høre om, hvordan det går. Og huske at sige tak når en opgave er løst godt. Taknemmelighed er et rigtig stærkt ledelsesværktøj og noget af det mest frugtbare i relationer til andre, siger Mikael Kamber.

Det positive skal gennemsyre kulturen så meget som muligt, men med bevidstheden om, at det er en balance, der rummer både-og og ikke enten-eller, for der skal også være plads til at udtrykke kritik og skepsis i processer og relationer, så det er ikke nogen nem opgave at sætte sig for at arbejde med positiv psykologi.

- Det handler hele tiden om at kunne vurdere, hvad situationen kræver af dig lige nu. Du skal være åben, rummelig, nysgerrig, hjælpsom og kun hugge til, når det er nødvendigt.

Et kredsløb af viden I dag er Mikael Kamber selvstændig med sin egen foredrags-, kursus og forfattervirksomhed. Man kan også 5-6 dage om måneden se Mikael Kamber som nyhedsvært på TV2, hvor han er tilknyttet freelance, men han har fundet frem til, at han nok er færdig med at være topleder.

- Jeg er født meganysgerrig og videbegærlig men har det også sådan, at for mig er viden et kredsløb. Jeg kan ikke tage viden ind uden også at skulle ud med noget igen, så jeg fungerer bedst, når jeg formilder. Det, der betyder noget, er at det, du laver lige nu, er meningsfuldt, forklarer han, men hvordan går det så nu med temperamentet og utålmodigheden?

- Selv om jeg stadig kan være selvcentreret og helvedes utålmodig, så er jeg også blevet mere tålmodig, når det, der umiddelbart ikke er interessant, rammer mig. Jeg har også fået skruet godt op for den der åbenhed, der åbner for innovation, god ideudvikling og gør livet mere interessant. Det er jeg blevet bedre til, og det er vel også noget af det, der følger med at blive ældre, siger han med et smil.

