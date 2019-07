Aston Martin-aktier får kindhest efter nedjustering

Købelysten i Europa og Storbritannien er fortsat svag, og derfor må bilproducenten bide i det sure æble og dæmpe sine estimater for bilsalget betydeligt.

- Vores bilsalg er negativt påvirket af makroøkonomiske usikkerhed og en fortsat svaghed på det europæiske og britiske marked.

- Vi er skuffede over, at vores salg på den korte bane er kommet til kort i forhold til originale forventninger, men vi er dedikerede til at fastholde et sundt salg og først og fremmest at beskytte vores brand, skriver administrerende direktør for Aston Martin Andy Palmer i nedjusteringen.

Bilproducenten forventer nu at sælge mellem 6300 og 6500 biler i år. Det er betydeligt under de 7100 til 7300 biler, der tidligere var forventet. Samtidigt har Aston Martin nedjusteret forventningen til sit overskud og mindsket budgettet til investeringer.

Det bliver langt fra taget godt imod af aktiemarkedet. På børsen i London faldet aktierne i Aston Martin med 22,3 procent onsdag morgen.

Det markante fald er endnu en næsestyver til Aston Martins aktionærer. Selskabet gik på børsen i efteråret 2018 til 19 britiske pund per aktie.

Allerede ved årsregnskabet tog aktierne et voldsomt fald, da 2018 bød på et underskud grundet af, at selskabet havde brugt over en milliard kroner på at blive børsnoteret.

Med onsdagens fald kan en aktie i Aston Martin købes for 8,05 pund, og dermed har aktionærer, der var med fra starten, tabt 58 procent på deres investering.

Aston Martin blev grundlagt i 1913, og udviklingen tog for alvor fart efter 1. Verdenskrig. Op igennem 20'erne lavede Aston Martin i høj grad racerbiler, mens fokus i mindre grad var på biler til almindelige mennesker.

Efter 2. Verdenskrig begyndte Aston Martin at slå igennem med sin DB-serie, der toppede med den ikoniske DB5.

Selskabets biler er måske bedst kendt for at være en af den fiktive spion James Bonds yndlingsbiler.