Arla skyder milliarder i eksportstærke danske mejerier

Når Arla Foods sælger mejeriprodukter uden for Europa, stammer de ofte fra Danmark. Det får mejerikoncernen til at skyde 266 millioner euro - svarende til næsten to milliarder kroner i mejerierne i Danmark i 2018.

Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse, efter at ledelsen har vedtaget en plan for investeringer på næsten fire milliarder kroner i hele koncernen.

Ifølge Jyllands-Posten vil de 266 millioner kroner betyde 150 nye lønsedler i Danmark. Det svarer næsten til det antal stillinger, som går tabt, når selskabet lukker sit mejeri i Brabrand i 2019.

Den største investering i Danmark bliver til mejeriet Arinco i Videbæk. Her går pengene til at udvide fremstillingen af produkter inden for børneernæring. Koncernen lægger her over 400 millioner kroner.

Også Troldhede Mejeri får lidt under 100 millioner kroner til at sende flere Castello-oste ud i verden.

I Nørre Virum får Danmark Protein 400 millioner kroner til producere flere specialingredienser til fødevareindustrien.

Arlas investeringer i egne mejerier er vokset bemærkelsesværdigt i år. I alt bruger Arla Foods næsten fire milliarder kroner i 2018 mod omkring 1,7 milliarder kroner i 2016.

Arla investerer derudover omkring 580 millioner kroner i Sverige, der har flest Arla-mejerier, samt omkring 1,4 milliarder kroner i Tyskland, Storbritannien og andre lande.

Den samlede investeringsplan går ud på at sælge flere produkter i Mellemøsten, Afrika, Kina, Sydøstasien og USA.

Efter en tid med stigende mælkepriser antyder Arla i bemærkningerne, at man forventer en stigende konkurrence.

- Mens produktionen af mælk globalt fortsat er volatil (tilbøjelig til at vise udsving, red.), fortsætter forbruget af mejeriprodukter med at vokse hurtigere end nogensinde før, skriver Arla.

Det er håbet om at blive producent til det stigende forbrug, der driver Arlas appetit på investeringerne.