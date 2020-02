Arla sælger mere skyr og smør: Landmænd får højere priser

Arlas salg er vokset i 2019. Det har gjort det muligt at give højere priser til landmændene for deres mælk.

Et større salg af skyr og smør har sidste år været med til at løfte den samlede omsætning hos mejerikoncernen Arla.

Det oplyser det landmandsejede selskab i en pressemeddelelse.

Samlet er omsætningen øget med én procent til 10,5 milliarder euro. Det svarer til lidt mere end 78 milliarder kroner.

Arla forklarer selv fremgangen med primært en stigning i salget af brandede produkter. Tilsammen har de oplevet en salgsfremgang på 5,1 procent.

Arlas brandede produkter dækker over alt fra skyr til smør og videre over til diverse oste.

Eksempelvis har smørproduktet Lurpak bidraget til den samlede vækst ved at have solgt for 588 millioner euro, godt 4,4 milliarder kroner. Det er fem procent mere end året før.

- Arlas globale brands er fortsat kernen i vores forretning, og i 2019 er forbrugernes tillid til vores produkter steget.

- Vi leverede en række populære mejeriprodukter og imødekom dermed den stigende efterspørgsel efter sunde og bæredygtige fødevarer. Det hjalp os med at overgå vores forventninger til væksten for vores globale brands, siger Natalie Knight, finansdirektør i Arla, i pressemeddelelsen.

På indtjeningssiden er der også fremgang for mejerikoncernen.

Det skyldes især omkostningsbesparelser, som har været med til at gøre det muligt at løfte den pris, man betaler til landmændene for deres mælk.

Arla-indtjeningen, der måler den værdi, som Arla skaber per kilo mælk fra landmændene, er i gennemsnit steget til 36,6 eurocent. Det er en forbedring på én procent i forhold til året før.

Oven på det gode år planlægger Arla rekordstore investeringer i 2020.

I alt venter selskabet at investere 619 millioner euro, eller cirka 4,6 milliarder kroner. Penge er møntet på at udvide kapaciteten inden for områder, hvor der især opleves vækst.

Blandt andet investeres der i at fortsætte færdiggørelsen af et tørretårn til mælkepulver i Pronsfelt i Tyskland, udvide mozzarellakapaciteten i Branderup og opgradere det nyerhvervede produktionsanlæg i Bahrain.