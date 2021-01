Arealkrav i butikker træder først i kraft fra på fredag

Fra fredag kommer der i den danske detailhandel til at gælde nye krav for, hvor mange kunder der må være i butikkerne målt på antallet af kvadratmeter.

Tirsdag eftermiddag oplyste regeringen, at den på grund af smittesituationen hæver afstandskravet fra én til to meter. Det er dog blot en anbefaling, og derfor kunne afstandskravet træde i kraft med det samme, står der i mailen.

Til gengæld behøver butikkerne ikke følge de nye arealkrav med det samme, da de altså først træder i kraft fra fredag 8. januar.

Ændringen af arealkravene betyder, at hvor der før skulle være fire kvadratmeter per kunde i dagligvarebutikker på under 2000 kvadratmeter, så skal der nu være 7,5 kvadratmeter.

- Arealkravene i dagligvarebutikkerne øges, så færre kunder kan lukkes ind, står der i en pjece om de nye retningslinjer fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Foruden ændringen af arealkravene og afstandskravet indfører regeringen også et skiltningskrav. Det betyder, at butikkerne skal skilte med, at kunder kraftigt opfordres til at holde to meters afstand i hele butikken.

Det er strafbelagt, hvis butikken ikke har et sådant skilt, men butikken kan ikke straffes, hvis kunder ikke holder to meters afstand.

- Butikken skal dog tage ansvar for at påse, at kravet overholdes, står der i pjecen.

Afstandskravet og arealkravet står ligesom resten af regeringens restriktioner til at vare frem til søndag 17. januar.

Regeringen har dog lagt op til, at restriktionerne kan blive forlænget.

Baggrunden for bekymringen er særligt en ny mutation af coronavirusset, som især har ramt Storbritannien hårdt.

Ifølge forskere spreder den nye mutation sig hurtigere end den mere almindelige form for coronavirus.

Herhjemme frygter sundhedsmyndighederne, at den nye mutation kan blive dominerende fra midten af februar.