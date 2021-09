Sygeplejersker landet over har de seneste uger nedlagt arbejdet i protest mod deres løn- og arbejdsforhold. (Arkivfoto)

Arbejdsretten indskærper: Sygeplejersker skal stoppe strejker

Torsdag har Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner været i Arbejdsretten for at drøfte arbejdsnedlæggelser.

Arbejdsretten er endnu en gang nået frem til, at den seneste tids arbejdsnedlæggelser blandt sygeplejersker er overenskomststridige.

Retten påpeger, at de skal passe deres arbejde.

Det oplyser Dansk Sygeplejeråd (DSR) i en pressemeddelelse.

Gennem de seneste uger har sygeplejersker landet over nedlagt arbejdet i en time. Det er sket for at markere deres utilfredshed med lønnen.

Strejker er kun lovlige, når de er varslet af fagforeningerne i forbindelse med forhandling af nye overenskomster.

Hos Dansk Sygeplejeråd beder formand Grete Christensen nu sine medlemmer om at stoppe protesterne.

- Arbejdsretten understreger situationens alvor og kom i dag med en direkte opfordring til at overholde fredspligten (at man ikke må strejke, når det ikke er varslet, red.).

- Som formand for DSR anerkender jeg naturligvis fredspligten, og i DSR gør vi alt, hvad vi kan for, at den bliver overholdt.

- Derfor tager vi endnu en gang klart afstand fra de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og kan ikke kraftigt nok opfordre medlemmerne til at holde arbejdet normaliseret, siger Grete Christensen i pressemeddelelsen.

Regeringen afsluttede en ti uger lang strejke blandt sygeplejerskerne med et lovindgreb i slutningen af august.

Lovindgrebet gav ikke sygeplejerskerne mere i lønposen, end der inden da var aftalt ved overenskomstforhandlingerne. Efterfølgende er protesterne fortsat.

I sidste uge kom Arbejdsretten frem til, at sygeplejersker, der har deltaget i overenskomststridige strejker, skal betale en bod.

De sygeplejersker, der har deltaget i protester før pålægget fra retten, skal betale 56 kroner i timen.

De, der har deltaget efter, skal betale en bod på 86 kroner i timen.

Derudover kan sygeplejerskerne blive trukket i løn i de timer, hvor de har nedlagt arbejdet.