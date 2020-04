Arbejdsløshedskøen skrumper langsomt under coronakrisen

Torsdag bød på et fald i antallet af personer, der har meldt sig ledige under coronakrisen i Danmark.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Antallet af ledige har ligget nogenlunde stabilt siden 6. april, efter at den steg markant i løbet af marts og de første dage af april.

Det samlede antal ledige i Danmark var torsdag på 177.782. Tallet har i lidt over en uge svinget mellem cirka 176.000 og knap 179.000.

Det seneste døgns udvikling dækker over, at der var 1414 personer, som meldte sig ledige torsdag.

Det er noget højere end de 882 personer, som i gennemsnit meldte sig ledige torsdag i samme uge de seneste fem år.

Når antallet af ledige er faldet samlet set det seneste døgn, skyldes det, at der torsdag også var nogle, som afmeldte sig som ledige.

Det kan skyldes, at de er startet på job, er startet uddannelse, er gået på barsel, er blevet syge eller en helt femte årsag.

Flere økonomer har påpeget, at det reelle antal ledige kan være større, end de officielle tal viser.

Det skyldes, at en del af dem, der er blevet fyret fra deres job i marts, har opsigelser på en og tre måneder - og derfor først vil indgå i tallene, når den periode er ovre.

Derfor kan der komme et stort antal nye ledige 1. maj og 1. juli.

- Det er dybt bekymrende, at krisen har medført så mange ledige, og vi må desværre forvente flere, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar.

Han tilføjer, at krisen har ramt hele verden, og at det sætter sine spor - blandt andet for de mange danske virksomheder, der sælger varer og ydelser til udlandet.

- Regeringen gør alt, hvad vi kan, for at landet kommer hurtigt og sikkert ud på den anden side, så mange danskere igen kan komme i arbejde og få deres hverdag tilbage.

- Det skal selvfølgelig foregå i et tempo, der er sundhedsmæssigt forsvarligt, siger Peter Hummelgaard.

Ifølge regeringen holder de politiske hjælpepakker hånden under mere end 100.000 job. Regeringen ser lige nu på at forlænge og justere pakkerne, så flere kan få hjælp.

En af de eksisterende hjælpepakker er en lønkompensationsordning, hvor staten går ind og dækker lønnen til ansatte, der er sendt hjem af deres arbejdsgiver på grund af coronakrisen.