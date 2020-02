Ifølge seneste arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik har arbejdsløsheden ligget på stort set samme niveau i de seneste to år. (Arkivfoto)

Arbejdsløsheden står stille mens flere kommer i arbejde

Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse viser, at den danske arbejdsløshed har stået stille siden 2017.

Den danske arbejdsløshed fortsætter med at ligge på det samme niveau, som den har gjort de seneste to år.

Det viser den seneste arbejdskraftundersøgelse (AKU) fra Danmarks Statistik.

Ved udgangen af 2019 lå AKU-ledigheden blandt de 15-64-årige på 5,2 procent. Det niveau har ledigheden stort set ligget på siden slutningen af 2017.

Selv om arbejdsløsheden har stået stille, er der alligevel cirka 80.000 personer, som har fundet vej til arbejdsmarkedet.

Det er der grund til at glæde sig over, bemærker cheføkonom Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Når arbejdsløsheden ikke falder, selv om beskæftigelsen vokser, skyldes det, at der samtidig er flere, som udbyder deres arbejdskraft.

- Beskæftigelsen og arbejdsstyrken vokser i samme takt, og derfor falder arbejdsløsheden ikke, siger Erik Bjørsted i en skriftlig kommentar.

Også Steen Nielsen, vicedirektør i Dansk Industri, har bidt mærke i, at flere er kommet i job, samtidig med at ledigheden er holdt op med at falde.

- Det skyldes, at ledigheden nu er så lav, at den vanskeligt kan falde mere.

- I stedet bliver jobfremgangen holdt i live af de ældre medarbejdere, der bliver længere i deres job, og de udenlandske medarbejdere, der kommer til Danmark, siger Steen Nielsen i en skriftlig kommentar.

Han påpeger, at selv om antallet af arbejdsløse har været stort set uændret i de seneste to år, så er det ikke de samme mennesker, der er ledige i lang tid.

- Der er nemlig utrolig høj omsætning på arbejdsmarkedet.

- Hver eneste måned finder næsten 20.000 ledige et nyt job, mens andre til gengæld bliver jobsøgende. Jeg forventer også en stabil ledighed i 2020, siger Steen Nielsen.

Målt på uddannelsesniveau er der størst ledighed blandt dem med grundskole som højest gennemførte uddannelse. Her ligger ledigheden på 9,1 procent.

For dem med gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser samt videregående uddannelser som højest fuldførte uddannelse ligger ledigheden på under det halve.