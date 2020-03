Arbejdsløsheden er steget mere end under finanskrisen

De seneste to uger har coronakrisen kostet flere danskere jobbet, end det var tilfældet i den tilsvarende periode under finanskrisen.

Dansk Industri har fundet frem til, at ledigheden er steget med cirka 10.000 flere personer sammenlignet med de samme uger i 2009, som er det år under finanskrisen, hvor ledigheden var værst.

- Alene i sidste uge steg ledigheden med næsten 23.000 personer. Det er cirka dobbelt så mange som i samme uge i 2009, siger Steen Nielsen, der er vicedirektør i Dansk Industri.

Han mener, at de store stigninger i arbejdsløsheden understreger behovet for at få udmøntet regeringens hjælpepakker, så de kan hjælpe hurtigst muligt.

Det samme gælder for den trepartsaftale om lønkompensation, som Dansk Industri opfordrer alle virksomheder, der kan, til at benytte sig af.

- Vores beregninger viser, at coronakrisen kan komme til at koste dansk økonomi op mod 155 milliarder kroner i år.

- Det vil betyde, at væksten vil falde mere, end den samlet set gjorde under hele finanskrisen - og det vil selvsagt ramme beskæftigelsen benhårdt, siger Steen Nielsen.

Onsdag viser de seneste ledighedstal fra Beskæftigelsesministeriet, at der var 3096 personer, som tirsdag meldte sig ledige.

Det var lidt under tre gange så mange som på en normalt tirsdag.

En normal tirsdag defineres som gennemsnittet for tirsdag i samme uge i årene 2015-2019.

På den positive side har der været et fald i antallet af nytilmeldte ledige i forhold til tirsdag i sidste uge. Her meldte 4082 personer sig nemlig ledige.

- Ledigheden stiger desværre som konsekvens af sundhedskrisen, lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Stigningen er heldigvis noget mindre end for en uge siden, men situationen er stadig meget alvorlig, siger ministeren.