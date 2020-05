Arbejdsgivere er villige til at se på at udvide dagpengepause

Arbejdsgiverne er ikke nødvendigvis modstandere af at forlænge den periode, hvor ledige ikke bruger af deres to års dagpengeret, hvis situationen i juni kræver det.

Hvor HK vil forlænge pausen til årsskiftet, er DA dog mere tilbageholdne og vil starte med at forlænge pausen et par måneder - hvis det bliver nødvendigt.

- Vi mener, det er vigtigt, at vi løbende følger udviklingen og vurderer, hvad der er brug for at gøre for at afbøde de værste effekter af den krise, vi står i. Så et lidt mindre skridt vil være vores anbefaling, siger Erik Simonsen.

Ledige har ret til to år med dagpenge. Undervejs som ledige er på dagpengene tælles der ned. Det er det, der omtales som dagpengeuret.

Dagpengeuret er for nuværende sat på pause i tre måneder under coronakrisen. Det betyder, at de måneder ikke har været talt med.

Pausen udløber i juni, hvorfra tællesystemet efter planen vender tilbage til normalen.

Under coronakrisen er der kommet en del flere ledige. Søndagens tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at køen af ledige mellem 9. marts og 9. maj er vokset med 48.442 personer.

Samlet er der 180.025 ledige i Danmark.

På trods af det høje antal ledige, mener Erik Simonsen ikke, at initiativer for at hjælpe ledige og andre kan blive ved.

- Man er nødt til at overveje, hvor lang tid man skal fortsætte med særlige initiativer. Det er jo ikke gratis for staten.

- Man må bare konstatere, at den tid, vi er i nu, er for rigtig mange rigtig usikker. Vi kan forsøge at afbøde det, men eliminere kan vi ikke, siger han.

Erik Simonsen mener, at man ved siden af dagpengepausen skal se at få beskæftigelsesindsatsen i gang igen. På den måde kan man hjælpe ledige hen til de job, der rent faktisk er, siger han.

- Til trods for at den samlede beskæftigelse går tilbage, så er der stadigvæk mange job, der skal besættes. Her spiller jobcentrene jo en rolle.

- Der må ikke være virksomheder, der oplever, at man ikke kan få fornødne hjælp fra jobcentrene i de jobmuligheder, der stadig er.

- Og de mange, der nu har sværere ved at få et job, må vi ikke bare overlade til sig selv, og der spiller jobcentrene en central rolle, siger han.

Dele af den normale beskæftigelsesindsats er under coronakrisen suspenderet.