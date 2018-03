Arbejdsgivere i stat og regioner tøver med lockout-trussel

Mens kommunerne er klar til at sætte hårdt mod hårdt over for lønmodtagerne og modsvare et strejkevarsel med et varsel om lockout, så forholder arbejdsgiverne i stat og regioner sig mere afventende.

- Vi bliver nødt til at se, hvem de vil ramme, og om det i givet fald vil give mening for os at lockoute, tilføjer han.

Lockout er arbejdsgivernes mulighed for at sende de ansatte hjem uden løn.

I alt skal knap 750.000 offentligt ansatte have nye overenskomster, men parterne kan ikke blive enige, og forhandlingerne er brudt sammen. Flere fagforeninger har meldt ud, at de har strejkevarsler klar.

Nu skal en mægler i Forligsinstitutionen forsøge at få et forlig i hus. Her skal parterne møde op for første gang torsdag.

Onsdag sagde Michael Ziegler (K), chefforhandler for Kommunernes Landsforening (KL), at kommunerne har en politik om at modsvare strejkevarsel med lockout.

- Vi kommer ikke til at varsle konflikt, men hvis der bliver varslet konflikt mod os, så svarer vi igen.

- Vi har en lockoutpolitik, der går på, hvordan vi stiller os, når vi bliver mødt med punktvise strejker eksempelvis i udvalgte kommuner. Den siger, at hvis vi bliver angrebet, så svarer vi igen landsdækkende, sagde Ziegler.

Det skal sikre, at en konflikt bliver så kortvarig som mulig, lyder det. Michael Ziegler understreger dog, at KL's bestyrelse først vil tage endeligt stilling i det konkrete tilfælde.

Ifølge Ritzaus oplysninger vil man fra statslig side først tage stilling til muligheden for en lockout af de ansatte, hvis der kommer et strejkevarsel. Der er ikke taget beslutninger på forhånd, og man har ikke en politik på området, lyder det.

En storkonflikt kan tidligst bryde ud fra 1. april, hvor de nuværende overenskomster udløber.