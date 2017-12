Arbejdsgivere i kommuner vil udskyde ret til seniorfridage

Men hvis det står til arbejdsgiverne i kommunerne, må seniorerne fremover vente et par år længere på det gode. Det fremgår af KL's krav til lønmodtagerne i forbindelse med de forestående overenskomstforhandlinger.

De såkaldte seniordage er ekstra fridage, som er tænkt som en gulerod for at få ældre medarbejdere i det offentlige til at blive længere på arbejdsmarkedet.

- KL ønsker, at aldersgrænser i rammeaftalen tilpasses til lovgivning om folkepension, således at der følge rammeaftalen kan opnås rettigheder og kan indgås senioraftaler fra fem år før folkepensionsalderen, lyder det på listen over KL's hovedkrav.

- Herudover ønsker KL ved valget mellem frihed, løn og pension, at løn bliver udgangspunktet for ordningen. Kravene har til hensigt at styrke det kommunale arbejdsudbud, lyder det fra KL.

Pensionsalderen afhænger i dag af, hvornår man er født. Hvis man er født i 1963 eller senere, hedder pensionsalderen i øjeblikket 68 år.

Hvornår og om man har ret til seniorfridage afhænger af overenskomsten, men kan typisk være fra man er fyldt 60 år.