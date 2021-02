Arbejdsgivere forventer fordobling af hjemmearbejde efter corona

Det er det dobbelte af, hvor mange der arbejdede hjemmefra, inden corona ramte landet. I starten af 2020 arbejdede omkring 70.000 ansatte i den private sektor hjemmefra.

Det viser analysen fra Dansk Industri, der bygger på 1222 virksomheders svar på en spørgeskemaundersøgelse. Den blev udsendt til i alt 6000 virksomheder i december sidste år.

- En del af vores medlemsvirksomheder har gjort sig erfaringer, som de ikke havde før. Man kan nemlig på nogle områder arbejde mere effektivt, når man arbejder hjemmefra, siger Morten Granzau Nielsen, underdirektør i Dansk Industri.

Ifølge Morten Granzau Nielsen er der sket et teknologisk tigerspring siden den første nedlukning i marts sidste år. Det har hurtigt fjernet udfordringerne og gjort det klart, hvilke fordele der kan være ved at arbejde hjemme fra pinden.

- Man har høstet de fordele, det giver at arbejde hjemmefra - både for virksomhederne og medarbejderne. Nemlig en øget fleksibilitet, reduktion af transporttid og bedre forudsætninger for at få dagen til at hænge sammen - i særdeleshed for børnefamilier, siger han.

Fra første nedlukning i marts 2020 til slut november har omkring 460.000 ansatte i den private sektor arbejdet hjemmefra.