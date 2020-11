Arbejdsdeling nedbringer fyringerne i Københavns Lufthavn

Det seneste halve år har Københavns Lufthavn været igennem to sparerunde på grund af coronakrisen.

Coronakrisen har kastet luftfartsbranchen ud i en gedigen modvind.

Rejserestriktioner for at undgå smittespredning har holdt flyene på jorden, og det har i perioder lagt verdens lufthavne stort set øde hen.

Det er også tilfældet i Københavns Lufthavn, der i november måtte annoncere sin anden sparerunde på få måneder.

Her er det dog lykkedes at reducere antallet af afskedigelser til, hvad der svarer til 60 fuldtidsstillinger. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Det skyldes blandt andet, at knap 380 medarbejdere går på arbejdsfordeling, hvilket svarer til effekten af 147 fuldtidsstillinger.

Arbejdsfordelingen er et tiltag, der blev indført under krisen for at undgå fyringer. Her kan arbejdet deles mellem medarbejderne, der får dagpenge, når de er hjemme.

Tiltaget stod egentlig til at gælde ind til årsskiftet, men det er fredag blevet forlænget, så det også gælder hele 2021.

Coronakrisen fortsætter da også med at presse luftfartsbranchen. I øjeblikket er der i Københavns Lufthavn under ti procent af den normale passertrafik.

HR-direktør Kirstine Bergenholtz takker i meddelelsen tillidsfolk og medarbejdere for den fleksibilitet, de har udvist. Særligt med tanke på, at det er den anden sparerunde på kort tid.

- Derfor er jeg glad for, at så mange ansatte har udvist stor fleksibilitet. Det betyder, at vi - selv om vi ikke undgår afskedigelser - kan begrænse antallet betydeligt, lyder det.

Det er fundet besparelser, der svarer til 325 fuldtidsstillinger på årsbasis, hvilket også var det niveau som blev meldt ud i november.

Her blev det også meldt ud, at størstedelen af besparelserne ventedes at blive fundet med arbejdsdeling.

Ved sparerunden i august blev medarbejderantallet reduceret med, hvad der svarer til 511 fuldtidsstillinger.

Inden fyringsrunden havde lufthavnen omkring 2600 ansatte.

