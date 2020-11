AquaGreen har med hjælp af forskere og andet personale på DTU Risø bygget et komplet anlæg op, der kan omdanne slam til energi og næringsstof til markerne. Foto: Hans-Jørgen Johansen

AquaGreen får miljøpris for fremsynet teknologi

26. november 2020

Anders Spanggaard Virksomheden AquaGreen i Roskilde får Roskilde Kommunes klimapris 2020, fordi virksomheden har taget fat på at løse et verdensomspændende problem - nemlig hvordan vi skaffer os af med slammet fra rensningsanlæggene på forsvarlig vis.

- Vi i AquaGreen er meget stolte af anerkendelsen for det arbejde, vi har gjort for at bidrage til at kunne løse klimaproblemerne, beskytte vores grundvand og sikre, at næringsstoffer bringes tilbage til landbruget i hygiejniseret form. Samtidig er vi taknemmelige for muligheden for selv at kunne støtte en vigtig aktør i arbejdet for bæredygtighed, siger Henning Schmidt-Petersen, medejer og administrerende direktør for AquaGreen.

Han fortæller, at AquaGreen i løbet af det seneste halve år har fået flere store ordrer i hus.

Den banebrydende pyrolyseteknologi er nu solgt til de tre første kommercielle kunder, Odsherred Forsyning, VandCenter Syd på Fyn og Samsø Forsyning, hvor de alle tre steder skal levere pyrolyseanlæg til rensningsanlæg.

Skadelige stoffer undgås Kunderne er dermed ved at få øje på AquaGreens produkt, der kan blive et vigtigt våben i kampen mod klimaforandringerne og samtidig eliminere brugen af beskidt og ildelugtende spildevandsslam på markerne så udbringning af skadelige miljøfremmede stoffer og tungmetaller undgås. Slam og biomasser laves i stedet om til fjernvarme og en hygiejniseret biokoks, der kan bruges som gødning. Processen går kort fortalt ud på, at slammet kommer ind i en tørremaskine, hvor det bliver tørret ved hjælp af vanddamp, der er mere end 120 grader varmt. Efterfølgende bliver restproduktet fra tørringen puttet ind i en pyrolyseovn, hvor det varmes op til 650 grader, og i den proces bliver restproduktet fra tørringen omdannet til såkaldt biochar, der indeholder op til otte procent fosfor og derfor er god gødning på markerne,

Indlysende potentiale Mads Vázcy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland mener, at potentialet i AquaGreens opfindelse er enormt og nævner, at virksomheden er blandt de sjællandske virksomheder med størst potentiale.

- De taler jo lige ind i verdensomspændende problemstilling, som de har fundet en løsning på. Alle verdens lande har jo et problem med, hvad de skal gøre af spildevandsslammet fra rensningsanlæg, siger Mads Váczy Kragh.

Han mener, at AquaGreen har potentiale til at vokse sig virkelig store, og det glæder erhvervshusdirektøren, fordi Region Sjælland mangler store virksomheder.

- Det er en fordel at have nogle store virksomheder, fordi de laver ringe i vandet og trækker andre ting til. Se bare den enorme betydning Danfoss har for en by som Sønderborg, påpeger Mads Váczy Kragh.

Sikre næringsstoffer DTU har beregnet at AquaGreen's teknologi vil kunne fjerne halvdelen af landbrugets CO2-udslip, hvis man producerer fjernvarme af biomasserne i stedet for at køre dem ud på markerne. Dette er helt i tråd med FN Klimapanels anbefaling om at benytte biokoks som et virkemiddel til at tage CO2 ud af atmosfæren og samtidig sikre værdifulde næringsstoffer til eftertiden.

Udlandet er også begyndt at få øje på AquaGreens banebrydende teknologi. En sydafrikansk kunde har netop bestilt pyrolyseanlæg hos virksomheden.

I forbindelse med prisen fik AquaGreen 50.000 kroner, som virksomheden har doneret videre til Rådet for Grøn Omstilling, der er en miljøorganisation, som arbejder på at udvikle nye bæredygtige veje til et bedre miljø og klima.