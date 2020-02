Apple skaber ringe i vandet: Aktier falder rundt om i verden

Nervøsiteten blandt investorerne skyldes, at det giver global genklang, når en stor virksomhed som Apple pludselig fortæller om problemer med salget.

Det forklarer Per Hansen, investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet.

- Apple er en stor og meget global virksomhed. Derfor betyder det noget, når Apple blandt andet siger, at det kinesiske detailsalg er en udfordring, fortæller Per Hansen.

Uden at komme med en ny salgsprognose oplyste Apple mandag aften blot, at selskabet ikke regner med at indfri sin egen forventning om et salg på mellem 63 og 67 milliarder dollar i det kvartal, der startede med årsskiftet.

Som forklaring nævnte Apple to årsager.

Den ene var, at lagrene af iPhones vil blive påvirket negativt. Det hænger sammen med en langsommere end ventet opstart af fabrikker, der har været lukket under det forlængede kinesiske nytår.

Apples anden årsag var, at efterspørgslen efter selskabets produkter har været negativt påvirket i Kina på grund af udbruddet af coronavirus.

Det skal ses, i lyset af at alle Apples kinesiske butikker har været lukket af hensyn til virusset.

Ifølge Per Hansen er det ikke usandsynligt, at Apple bliver den første af flere store virksomheder, som bliver påvirket negativt på salget af coronavirusset.

- Det vil nok først og fremmest være de selskaber, som får produceret dele af varer eller hele varer i Kina.

- Og så vil der være de selskaber, som har Kina som et betydeligt marked i forhold til deres afsætning. Blandt de danske selskaber kunne det eksempelvis være Pandora, Carlsberg og Mærsk, siger Per Hansen.

Til trods for at Apple venter et lavere salg i sit igangværende kvartal, er der ifølge investeringsøkonomen ikke grund til at frygte, at selskabet pludseligt skruer sine priser op for at vedligeholde indtjeningen.

- Jeg tror ikke, vi kommer til at se nogen priseffekter af det her. Det skyldes, at Apple forventer, at fabrikkerne snart er oppe i fulde omdrejninger igen, siger Per Hansen.

Apple oplyste mandag aften, at selskabet vil komme med flere oplysninger i forbindelse med præsentationen af næste regnskab i april.