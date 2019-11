Apple indleder jagt på tv-seere med egen streamingtjeneste

Apple er traditionelt kendt for iPhones og Macbooks, men tager nu kampen op med blandt andet Netflix og HBO Nordic.

Medieanalytiker Claus Bülow Christensen kalder det et spændende træk fra Apple.

- Der er ingen tvivl om, at Apple kommer til at satse rigtig meget på det her.

- Det er en meget god blanding af klassiske tv-shows og science fiction, Apple byder ind med. Der er dog ikke så stor bredde eller mange titler, men jeg tror også, at der er mere i posen, når de først kommer i gang, siger han.

Apple har allerede løftet sløret for noget af det indhold, seerne vil kunne opleve fra start, og har hyret flere store navne ind.

Skuespilleren Jennifer Aniston, kendt fra tv-serien "Venner", er vært på et tv-show, og filminstruktøren Steven Spielberg er hyret til at lave en science fiction-serie.

Apples streamingtjeneste vil koste 39 kroner om måneden, hvilket er mindre end både Netflix og HBO Nordic.

Desuden vil man få et års gratis abonnement med i posen, hvis man køber en smartphone, computer eller tv-boks hos Apple.

Prisen og tilbuddet afspejler, at indholdet ikke er på højde med rivalernes. Det vurderer Rasmus Larsen, der er chefredaktør på Flatpanels.dk, som følger udviklingen i tv og streaming tæt.

- Det er lidt et åbent spørgsmål, hvor det ender henne for Apple, for de starter relativt blødt ud. Det er et meget lille startkatalog, men det afspejler prisen også. Succesen afhænger af, hvad der kommer på løbende, siger Rasmus Larsen.

Apples indtog vil inden alt for længe blive fulgt op af Disney, som er på trapperne med en streamingtjeneste.

Selv om der kommer mere konkurrence om seerne, vurderer Rasmus Larsen, at der er plads.

- Der er plads til flere aktører - især til de her relativt lave priser. De fleste kan ikke bare nøjes med at have Apple TV+, for så løber man hurtigt tør for indhold, siger han.

Rasmus Larsen ser vokseværket af streamingtjenester sætte fart på de seneste års udvikling, hvor flere dropper de traditionelle tv-pakker og selv sammensætter det indhold, de har lyst til at se.