Apple begynder at betale milliarder i skyldig skat i EU

Apple er gået med til at begynde at tilbagebetale de 13 milliarder euro, 96,8 milliarder kroner, som selskabet skylder i ubetalt skat til den irske regering.

Det enorme beløb var resultatet af en længere undersøgelse i EU, hvor det kom frem, at Apple havde betalt langt under en procent i skat i EU på grund af en skatteaftale med Irland.

Både Apple og den irske regering afviser dommen, som EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, pålagde parterne i 2016.

Apples indvilgelse i at begynde at tilbagebetale milliarderne er ifølge Financial Times et vendepunkt i EU's største skattesag mod amerikanske tech-selskabers skatteforhold.

Apples tilbagebetaling vil blive overført til en deponeringskonto, mens selskabet og den irske regering fortsætter sine appelsager i EU-retten.

I forbindelse med en aftale, der blev underskrevet tirsdag i Irland mellem Apple og den irske finansminister, Paschal Donohoe, gik Apple med til at starte med at tilbagebetale et stort startbeløb og derefter omkring en milliard euro - 7,45 milliarder kroner - over flere afdrag i løbet af september.

- Dette er en meget signifikant udvikling nu med hensyn til håndteringen af sagen.

- Dette er den største genopretningsfond af sin slags nogensinde, og på grund af kompleksiteten i denne sag, sammen med pligten til at rette sig efter EU's udbudsregler, har det taget et stykke tid at komme til dette punkt, siger Paschal Donohoe til Financial Times.

Apple har tidligere sagt, at selskabet fortsat samarbejder med Irland om tilbagebetalingsprocessen, men samtidig bibeholder troen på, at afgørelsen vil blive omstødt, når EU-retten har gennemgået alle beviserne.